«Это особенность!»: За «АвтоВАЗ» заступились на фоне проблем с рулем
У Lada Vesta есть странный алгоритм: если двигатель заглушен, его нужно перезапускать не ранее чем через пять секунд, заявил НСН Максим Кадаков.
У владельцев Lada Largus не должно быть никаких проблем с рулевым управлением, а у Lada Vesta есть техническая «особенность», о которой сказано в инструкции, заявил НСН главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
Владельцы новых Lada Largus массово жалуются на проблемы с рулевым управлением — руль их автомобилей сильно закусывает/затягивает/подтупливает. Всем особо тревожно из-за истории с Lada Vesta, которую снесло с дороги и перевернуло — из-за как раз проблемы с рулём, пишет Mash. По словам автовладельцев, проблемки с рулевым управлением у их "Ларгусов" появились с наступлением холодов. Отмечается, что автомобили новые, 2025 года выпуска, пробеги — около 5000–10000 км. Кадаков назвал эти истории преувеличенными.
«Машины этого года выпуска ничем не отличаются на самом деле. Конструкция автомобиля не менялась. А у Lada Vesta с кнопочным запуском двигателя есть странный алгоритм. Если двигатель заглушен, его нужно перезапускать не ранее чем через пять секунд, иначе там возможно наложение алгоритмов – блокировка рулевой колонки. Это происходит в статике, я не знаю, как руль может заблокироваться в момент езды. Поэтому не знаю, верить ли этим историям. Такое может произойти в момент стоянки. Это нельзя назвать проблемой, это такой алгоритм, такая особенность. У нас инструкции никто не читает, а там про это написано. Но сейчас компания предлагает перепрошить блок управления. Что касается «Ларгусов», там таких проблем вообще быть не должно, там ключ обычный, электроника не участвует», - рассказал он.
Тем временем, общественники в России намерены добиваться полноценной отзывной кампании автомобилей Lada Vesta. Это связано с тем, что у этих автомобилей во время движения заклинивает руль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума денонсировала соглашение между Россией и США по утилизации плутония
- В России покажут фильм «Рокки — это я»
- Чтобы женихи запомнили: Кому нужны красивые даты бракосочетаний
- «Обманывают президента!»: Резкое увеличение экосбора объяснили провалом мусорной реформы
- «Это особенность!»: За «АвтоВАЗ» заступились на фоне проблем с рулем
- Организатора концерта группы «Ленинград» оштрафовали за мат на сцене
- «Это всё спектакль»: Политолог объяснил, почему Нетаньяху критикует США
- «Бред сумасшедшего!»: Михаил Барщевский о пьесах, написанных ИИ
- Востоковед назвал, кого Россия поддержит в африканской войне
- Нобелевскую премию по химии получили разработчики металлорганических каркасов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru