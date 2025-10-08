«Машины этого года выпуска ничем не отличаются на самом деле. Конструкция автомобиля не менялась. А у Lada Vesta с кнопочным запуском двигателя есть странный алгоритм. Если двигатель заглушен, его нужно перезапускать не ранее чем через пять секунд, иначе там возможно наложение алгоритмов – блокировка рулевой колонки. Это происходит в статике, я не знаю, как руль может заблокироваться в момент езды. Поэтому не знаю, верить ли этим историям. Такое может произойти в момент стоянки. Это нельзя назвать проблемой, это такой алгоритм, такая особенность. У нас инструкции никто не читает, а там про это написано. Но сейчас компания предлагает перепрошить блок управления. Что касается «Ларгусов», там таких проблем вообще быть не должно, там ключ обычный, электроника не участвует», - рассказал он.

Тем временем, общественники в России намерены добиваться полноценной отзывной кампании автомобилей Lada Vesta. Это связано с тем, что у этих автомобилей во время движения заклинивает руль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

