Глава СПЧ: Запрет доставлять нехаляльные продукты противоречит Конституции РФ

Как пишет RT, фетва Совета улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) России запрещает курьерам-мусульманам доставлять товары, запрещённые по религиозным канонам, в том числе алкоголь, свинину, предметы языческого культа и так далее.

Фадеев отметил, что заключение ДУМ РФ создает искусственные барьеры, нарушая принцип свободного перемещения товаров и услуг, а также статью гарантирующую свободу труда и статью о безосновательном ограничении свободы труда по признаку религиозной принадлежности.

Также он указал, что религиозные организации не вправе брать на себя функции органов публичной власти, а Заключение ДУМ РФ «направлено фактически на регулирование трудовых и гражданско-правовых отношений», что, согласно Конституции РФ, является исключительной компетенцией федеральных органов законодательной власти.

«В-пятых, это решение направлено на разжигание религиозной розни... Реализация заключения... приведет к тому, что курьеры-мусульмане будут противопоставлять себя всем остальным и соответствующим образом дифференцировать своих клиентов», - подчеркнул Фадеев.

Ранее руководитель портала Migranto Светлана Саламова заявила, что несмотря на фетву ДУМ РФ, курьеры не откажутся от таких заказов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

