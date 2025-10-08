Востоковед назвал, кого Россия поддержит в африканской войне
На Африканском континенте постоянно вспыхивают войны, но Россия традиционно на стороне Эфиопии, заявил НСН Алексей Образцов.
Границы в Африке не учитывают этническое разнообразие региона, поэтому там постоянно вспыхивают войны. Еще со времен Российской империи Москва вставала на сторону Эфиопии в локальных конфликтах, рассказал доцент и ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований ВШЭ Алексей Образцов в беседе с НСН.
Эфиопия обвинила Эритрею в сговоре с оппозиционной эфиопской партией «Народный фронт освобождения Тыграя» (НФОТ) и совместной активной подготовке к началу войны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полученный документ МИД Эфиопии. Вооруженное противостояние и местными властями региона Тыграй уже происходило в стране с 2020 по 2022 год. Причинами конфликта стали давние этнические и политические противоречия. В ноябре 2022 года было подписано мирное соглашение. Образцов не поверил, что оно сохранится надолго в нынешней ситуации.
«Когда образовывались государства в Африке, то границы проводились без учета этнического фактора. В составе одной страны могли находиться разные народы. Эфиопия — именно такой вариант. Тиграи — это довольно крупная этническая нетитульная община, которая оказалась в составе бывшего королевства негусов. У них даже другая языковая группа, а значит и культурные обычаи. Отсюда бесконечные попытки обрести независимость, создать собственное образование. Хотя власти Эфиопии, особенно в период социалистического управления, пытались вводить квоты и льготы для меньшинств, но это, так сказать, мертвому припарка. Все равно этносы будут хотеть отделиться», — указал он.
Востоковед также объяснил, кого в конфликте поддержат Россия и ООН.
«Россия еще с имперских времен традиционно поддерживает титульное большинство амхара. Еще наш поэт Николай Гумилев описывал королевство негусов в своих произведениях. Также куда лучше иметь дело с крупными образованиями, чем с рядом крохотных. Маловероятно, что в конфликт вмешается ООН. Организация абсолютно бессмысленная, куда перечисляют деньги, но она ничего не решает. Даже на резолюции Генеральной Ассамблеи всем плевать, не говоря уже о более низком уровне. Все чихать на это хотели 350 раз, так что плюнут на все предложения ООН и в 351-й. К тому же, здесь противоречивая норма. С одной стороны, у наций есть право на самоопределение, а с другой в международном праве зафиксирован отказ от пересмотра сложившихся границ. Получается, ООН одной рукой предлагает что-то, а другой бьет по ней же, чтобы этого никогда не случилось», — заключил он.
Ранее преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин рассказал НСН, где на Ближнем Востоке начнется новая война.
