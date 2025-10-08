Границы в Африке не учитывают этническое разнообразие региона, поэтому там постоянно вспыхивают войны. Еще со времен Российской империи Москва вставала на сторону Эфиопии в локальных конфликтах, рассказал доцент и ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований ВШЭ Алексей Образцов в беседе с НСН.

Эфиопия обвинила Эритрею в сговоре с оппозиционной эфиопской партией «Народный фронт освобождения Тыграя» (НФОТ) и совместной активной подготовке к началу войны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полученный документ МИД Эфиопии. Вооруженное противостояние и местными властями региона Тыграй уже происходило в стране с 2020 по 2022 год. Причинами конфликта стали давние этнические и политические противоречия. В ноябре 2022 года было подписано мирное соглашение. Образцов не поверил, что оно сохранится надолго в нынешней ситуации.