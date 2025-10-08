Влюбленные назначают дату торжества, чтобы мужчины могли проще ее запомнить и не забывать годовщины в будущем, рассказала НСН организатор свадеб Евгения Лейбман.



Столичные ЗАГСы получили более двух тысяч заявлений о регистрации брака на красивые даты 2026 года, что составляет 30% от общего числа поданных заявлений. Об этом рассказала начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева. Ее слова передает ТАСС. Лейбман посчитала такое стремление объяснимым.