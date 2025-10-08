Чтобы женихи запомнили: Кому нужны красивые даты бракосочетаний
Пары выбирают время для росписи и банкета по объяснимым причинам, но в этом могут быть замешаны женихи, а не невесты, заявила НСН Евгения Лейбман.
Влюбленные назначают дату торжества, чтобы мужчины могли проще ее запомнить и не забывать годовщины в будущем, рассказала НСН организатор свадеб Евгения Лейбман.
Столичные ЗАГСы получили более двух тысяч заявлений о регистрации брака на красивые даты 2026 года, что составляет 30% от общего числа поданных заявлений. Об этом рассказала начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева. Ее слова передает ТАСС. Лейбман посчитала такое стремление объяснимым.
«Пары всегда, начиная что-то делать, хотят получить наилучший результат. Первое, о чем думают, это красивая дата. Более того, они хотят провести не только роспись в этот день, но и банкет. Если праздник совпадает еще и с субботой, то это караул. Это означает тройную цену на любую из свадебных услуг. Не все пары осознают это, когда выбирают красивую дату. Это добавляет очень много проблем: потом люди не могут найти хорошего подрядчика, договориться о каких-то скидках. Хотя тут может быть скрытый смысл. Возможно, женихи таким образом пытаются запомнить дату свадьбы для будущего: условно 08.08.08 или 26.06.2026. Я пока не раскрыла этот секрет, несмотря на мой многолетний опыт работы», — указала она.
Ранее Лейбман рассказала НСН, свадьбы в каком стиле предпочитает молодежь.
