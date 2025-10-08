В России покажут фильм «Рокки — это я»
В российский прокат выйдет кинокартина «Рокки — это я». Об этом сообщает независимая кинодистрибуционная компания «Экспонента Фильм».
Лента рассказывает о создании культового фильма «Рокки» (1976). Зрители узнают, как начинающий тогда актёр Сильвестр Сталлоне, напишавший сценарий ленты, добился утверждения на главную роль и сделал этот фильм прорывным для своей карьеры.
Режиссёром «Рокки — это я» стал лауреат премии «Оскар» Питер Фаррелли («Зелёная книга»). Роль молодого Сталлоне досталась актёру Энтони Ипполито (сериал «Предложение»), а роль его отца - Мэтту Диллону («Столкновение», «Дом, который построил Джек»).
Ранее президент США Дональд Трамп назначил актёров Джона Войта, Сильвестра Сталлоне и Мэла Гибсона своими спецпосланниками в Голливуде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
