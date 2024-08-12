«Хочется новых изданий»: Коллекционер винила о популярности пластинок группы «Кино»
Фанаты Виктора Цоя рады обновить свои давно собранные коллекции новыми переизданиями, поэтому сразу четыре альбома "Кино" оказались в топе продаж, заявил Игорь Костин.
Коллекционер виниловых пластинок, администратор интернет-сообщества «Виниловые коды» Игорь Костин заявил в эфире НСН, что популярность пластинок группы «Кино» на маркетплейсах объясняется активным переизданием этих альбомов в России.
Сегодня, 12 августа, отмечается день виниловой пластинки. За последние 12 месяцев продажи виниловых пластинок на маркетплейсе Wildberries выросли в два раза, при том, что их средняя стоимость увеличилась на 10% и сейчас составляет около 3300 рублей. В топ-10 самых популярных пластинок за этот период вошли четыре пластинки группы «Кино». Костин считает, что фанаты Виктора Цоя рады обновить свои давно собранные коллекции новыми переизданиями.
"Наша отечественная виниловая индустрия входит в прекрасном состоянии в этот праздник. Количество релизов, которые выходят у российских лейблов, просто чрезмерно. На любой вкус и кошелек, бокс-сеты и отдельные пластинки разных цветов. Сейчас группу "Кино" издает лейбл "Maschina Records" и они переиздают все старые альбомы группы. А эту группу любят и любили всегда, поэтому просто хочется иметь новые пластинки в коллекции, а то что покупают на маркетплейсах, так это удобно и быстро. А то, что в топ-10 не оказалось новых альбомов Rolling Stones, Muse, Maneskin говорит о том, что их просто покупают в других местах: возможно, за границей, возможно, оффлайн", - отметил он.
Директор единственного в России завода виниловых пластинок «Ультра Продакшн» Андрей Белоногов ранее заявил, что пластинки группы «Кино» заказывают для проиводства на заводе каждые четыре месяца уже в течение пяти лет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Директор ядерного центра Костюков: «царь-лазер» заработает через пять лет
- Беловский район в Курской области находится под контролем ВС РФ
- СМИ: В Сеуле служебная собака ищет клопов в багаже прилетающих из Парижа
- Секретари совбезов России и Белоруссии обсудили Украину и Союзное государство
- Зеленский собирает список требований для разрешения бить западным оружием по РФ
- Советник Орбана: мир должен проснуться после вылазки ВСУ в Курской области
- Путин назвал главной задачей Минобороны выбить ВСУ с территории России
- СМИ: Иран может атаковать Израиль менее чем через 24 часа
- Смирнов сообщил, что приграничные села Курской области занимают военные
- Российские войска освободили населенный пункт Лисичное в ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru