«Бред сумасшедшего!»: Михаил Барщевский о пьесах, написанных ИИ
Михаил Барщевский заявил НСН, что использование нейросетей для написания литературных произведений или театральных пьес точно не продвинет культуру вперед.
Искусственный интеллект не способен к творчеству, так как это не интеллект, а лишь алгоритм, который работает с заложенными в него данными. Об этом НСН рассказал заслуженный юрист России, основатель театра «Неформат» Михаил Барщевский.
Королевская опера Версальского дворца поставит в 2026 году пьесу, написанную искусственным интеллектом (ИИ), пишет Agence France-Presse (AFP). Пьеса получила название «Астролог, или Ложные предсказания». За создание пьесы отвечает модель ИИ французского стартапа Mistral. Ее обучали на текстах Мольера и других произведениях XVII века. Экспертные комиссии хотят проверить написанное на соответствие стилю XVII века и соблюдение логики повествования. Барщевский рассказал, ждать ли волны пьес и стилизаций от ИИ.
«Я думаю, все это будет, поскольку все модное всегда захватывает рынок. Я знаю, что в Москве, например, ставят один спектакль на музыку, написанную искусственным интеллектом. На мой взгляд, это все профанация творчества и попытка «новомодностью» привлечь внимание. Искусственный интеллект не может сделать ничего, кроме того, что заложили в его программу. С моей точки зрения, это никакой не интеллект. Это алгоритм. ИИ, на мой взгляд, не способен к творчеству. Мне однажды внук предложил воспользоваться искусственным интеллектом. Я дал входные данные для пьесы и через минуту получил небольшую пьесу - это был просто бред сумасшедшего. Любопытно посмотреть, что он способен сделать, но это точно не продвинет культуру вперед», - рассказал он.
Барщевский указал и на другую опасность ИИ - чрезмерный расход электроэнергии, а также поделился мнением самих разработчиков о его возможностях.
«Более того, искусственный интеллект потребляет колоссальное количество электроэнергии, поэтому увлечение им приведет к концу цивилизации просто из-за нехватки энергии. Я говорил с нашими разработчиками искусственного интеллекта - они сами очень скептически относятся к слову «интеллект». Это как в свое время было увлечение нанотехнологиями. У нас все было нано: нано-крем, нано-молоко. В этом что-то есть, но это не панацея для человечества», - подытожил он.
Ранее иерей Валерий Сосковец в пресс-центре НСН поделился, что искусственный интеллект может помочь в написании проповеди.
