«Я думаю, все это будет, поскольку все модное всегда захватывает рынок. Я знаю, что в Москве, например, ставят один спектакль на музыку, написанную искусственным интеллектом. На мой взгляд, это все профанация творчества и попытка «новомодностью» привлечь внимание. Искусственный интеллект не может сделать ничего, кроме того, что заложили в его программу. С моей точки зрения, это никакой не интеллект. Это алгоритм. ИИ, на мой взгляд, не способен к творчеству. Мне однажды внук предложил воспользоваться искусственным интеллектом. Я дал входные данные для пьесы и через минуту получил небольшую пьесу - это был просто бред сумасшедшего. Любопытно посмотреть, что он способен сделать, но это точно не продвинет культуру вперед», - рассказал он.

Барщевский указал и на другую опасность ИИ - чрезмерный расход электроэнергии, а также поделился мнением самих разработчиков о его возможностях.

«Более того, искусственный интеллект потребляет колоссальное количество электроэнергии, поэтому увлечение им приведет к концу цивилизации просто из-за нехватки энергии. Я говорил с нашими разработчиками искусственного интеллекта - они сами очень скептически относятся к слову «интеллект». Это как в свое время было увлечение нанотехнологиями. У нас все было нано: нано-крем, нано-молоко. В этом что-то есть, но это не панацея для человечества», - подытожил он.

Ранее иерей Валерий Сосковец в пресс-центре НСН поделился, что искусственный интеллект может помочь в написании проповеди.

