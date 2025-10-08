Решение правительства о беспрецедентном росте экологических платежей для предприятий свидетельствует о провале мусорной реформы. Об этом в комментарии НСН заявил руководитель общественного движения «Экологическая милиция» Сергей Грибалев.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) призвал премьер-министра Михаила Мишустина приостановить вступление в силу новых ставок платы за вредное воздействие на окружающую среду до 2030 года, которые прописаны в сентябрьском распоряжении правительства, пишет РБК. Бизнес бьёт тревогу: новые нормы предполагают «беспрецедентный» рост ставок в ближайшие пять лет. Например, в 2026 году для 35 загрязняющих веществ плата увеличится от 2 до 11 тысяч раз. Ставки сбора к 2030 году увеличатся в 20 с лишним раз для большинства загрязняющих воздух и воду веществ и элементов.