«Обманывают президента!»: Резкое увеличение экосбора объяснили провалом мусорной реформы
Система переработки отходов в России до сих пор не создана, заявил НСН глава общественного движения «Экологическая милиция» Грибалев.
Решение правительства о беспрецедентном росте экологических платежей для предприятий свидетельствует о провале мусорной реформы. Об этом в комментарии НСН заявил руководитель общественного движения «Экологическая милиция» Сергей Грибалев.
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) призвал премьер-министра Михаила Мишустина приостановить вступление в силу новых ставок платы за вредное воздействие на окружающую среду до 2030 года, которые прописаны в сентябрьском распоряжении правительства, пишет РБК. Бизнес бьёт тревогу: новые нормы предполагают «беспрецедентный» рост ставок в ближайшие пять лет. Например, в 2026 году для 35 загрязняющих веществ плата увеличится от 2 до 11 тысяч раз. Ставки сбора к 2030 году увеличатся в 20 с лишним раз для большинства загрязняющих воздух и воду веществ и элементов.
«Система переработки отходов аховая, провальная. Минприроды идет не в том направлении. Возьмите наш северо-западный регион - Санкт-Петербург, Калининградская область. Мусороперерабатывающих заводов, которые у нас обещали построить, до сих пор нет. Все законы есть, государственные экологические экспертизы пройдены, а заводов нет. Хотя с нас со всех собирают миллиарды за мусор, всё больше и больше – это можно заметить по платежкам. Выходим на контейнерные площадки, а там ничего не изменилось. Даже двухпотоковую систему "пищевые – непищевые отходы" сделать не смогли. Видно, денег нет для того, чтобы эти заводы построить, поэтому власти сейчас подошли к этому вопросу со стороны как раз поборов. Заявлено, что в ближайшее время надо перейти на 100% переработку отходов. Как это сделать? Нужно строить заводы, делать систему. Ну, не чиновников же, которые это всё развалили и не выполнили поручения президента, наказывать. Надо население и бизнес. А как? А повысить тарифы», - отметил собеседник НСН.
По словам эколога, ответственные за мусорную реформу вводят в заблуждение президента и правительство.
«Они президенту говорят цифры, отличные от фактов. Говорю это как бывший член общественного совета Минприроды. Я сидел на всех заседаниях, только началась эта реформа - все показатели уже тогда завышались, обманывали правительство и президента. А, например, если ты говоришь, что у противника 100 солдат, а оказывается 10 тысяч, что произойдет? То же самое и здесь. Когда обманывают, заканчивается тем, что мусорная реформа оказывается провальной. Уже сколько времени прошло, у Санкт-Петербурга до сих пор толком мусороперабатывающих заводов нет. Есть на Волховском шоссе подобие. Он существует только, чтобы туда журналистов привезти и чиновников. А на самом деле просто катают по транспортерам кучку мусора туда-сюда. Настоящей переработки отходов нет», - рассказал Грибалев.
Эколог также считает ошибочной практику, когда различные сборы в рамках мусорной реформы аккумулируются в банках.
«В нашем регионе все профильные денежные потоки идут в банк. В свое время у нас акционером государственной компании по обращению с отходами был банк "Санкт-Петербург". Только собирали деньги. Банку невыгодно ничего строить, а выгодно прокрутить средства, и всё. А сейчас следующие пришли акционеры, выгодоприобретатели, они точно так же связаны с банковской системой. Вот они собрали с нас миллиарды и их ни на что не потратили. Положили на депозит, получили проценты. У них все хорошо. Плохо только у населения и у природы», - заключил глава «Экологической милиции».
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в РСПП предупредил, что резкое повышение тарифов за вредное воздействие на окружающую среду негативно отразятся на промышленных предприятиях и приведут к дальнейшему ухудшению экономических показателей. Все это повлечет существенное повышение цен на продукцию для конечных потребителей.
Плату за вред природе перечисляют компании, чья деятельность сопряжена с выбросами в атмосферу, стоками в воду или с размещением отходов.
