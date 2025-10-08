Организатора концерта группы «Ленинград» оштрафовали за мат на сцене
Компанию «Ф икс 9», которая является организатором концерта группы «Ленинград» в Новосибирске, оштрафовали за песни с нецензурной бранью. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В суде указали, что на концерте, который состоялся 30 мая, музыканты исполнили песни, в которых содержался мат. Организаторы же этому никак не помешали, за что получили штраф в размере 40 тысяч рублей.
Отмечается, что «Ф икс 9» уже обжаловала решение суда. Заседание назначено на 5 ноября.
Ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в пресс-центре НСН заявил, что мат является неотъемлемой частью русского языка.
