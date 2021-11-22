Рэпера Элджея вновь потребовали наказать за пропаганду наркотиков

Согласно статье КоАП о пропаганде наркотических средств с использованием интернета, которую вменяют музыканту, нарушителю грозит штраф в размере от 5 до 30 тысяч рублей для граждан, а для предпринимателей - до 100 тысяч рублей.

В пресс-службе суда отметили, что дата рассмотрения дела пока не назначена.

Ранее Элджей на год и семь месяцев лишился водительских прав после отказа от медицинского освидетельствования.

