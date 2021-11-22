Рэпера Элджея вновь потребовали наказать за пропаганду наркотиков
Материалы административного дела в отношении рэпера Элджея (Алексей Узенюк) о пропаганде наркотиков вновь поступили в Зюзинский районный суд Москвы вновь, сообщает РИА Новости.
Согласно статье КоАП о пропаганде наркотических средств с использованием интернета, которую вменяют музыканту, нарушителю грозит штраф в размере от 5 до 30 тысяч рублей для граждан, а для предпринимателей - до 100 тысяч рублей.
В пресс-службе суда отметили, что дата рассмотрения дела пока не назначена.
Ранее Элджей на год и семь месяцев лишился водительских прав после отказа от медицинского освидетельствования.
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