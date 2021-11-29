Суд признал законным штраф Дудю за интервью с Ивангаем и Моргенштерном

Мосгорсуд отклонил жалобу блогера Юрия Дудя на штраф за пропаганду наркотиков в двух видеоинтервью.

Под данным ТАСС, жалоба Дудя на решение Зюзинского суда Москвы, оштрафовавшего его на 100 тыс. рублей, оставлена без удовлетворения.

Административное дело против блогера в связи с пропагандой наркотиков с помощью интернете было возбуждено в апреле.

Общественная организация «Лига безопасного интернета» обвинила Дудя в пропаганде наркотиков в его YouTube- интервью с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном. Позже это подтвердила психолингвистическая экспертиза.

Со своей стороны, представитель Дудя просил прекратить административное дело в связи с отсутствием состава правонарушения.

