Суд признал законным штраф Дудю за интервью с Ивангаем и Моргенштерном
Мосгорсуд отклонил жалобу блогера Юрия Дудя на штраф за пропаганду наркотиков в двух видеоинтервью.
Под данным ТАСС, жалоба Дудя на решение Зюзинского суда Москвы, оштрафовавшего его на 100 тыс. рублей, оставлена без удовлетворения.
Административное дело против блогера в связи с пропагандой наркотиков с помощью интернете было возбуждено в апреле.
Общественная организация «Лига безопасного интернета» обвинила Дудя в пропаганде наркотиков в его YouTube- интервью с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном. Позже это подтвердила психолингвистическая экспертиза.
Со своей стороны, представитель Дудя просил прекратить административное дело в связи с отсутствием состава правонарушения.
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