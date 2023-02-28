Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев подарил гитары военным на СВО
Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев подарил участникам спецоперации гитары со своим автографом, сообщает «Пятый канал».
Певец рассказал журналистам, что музыка помогает справляться с тяжелыми испытаниями на передовой.
По данным издания, ранее певец подчеркивал важность окопных песен на фронте. По его словам, они помогают бойцам насладиться редкими минуты спокойствия и отдохнуть душой.
Ранее сообщалось, что певец Shaman (Ярослав Дронов) продолжил «тур по Новороссии» концертом в Херсонской области. Актер театра и кино Никита Джигурда ранее говорил НСН, что Shaman является самородком, гением и артистом мирового уровня.
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