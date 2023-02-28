Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев подарил гитары военным на СВО

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев подарил участникам спецоперации гитары со своим автографом, сообщает «Пятый канал».

Путин заявил о российском оружии, «которому нет равных в мире», в День защитника Отечества

Певец рассказал журналистам, что музыка помогает справляться с тяжелыми испытаниями на передовой.

По данным издания, ранее певец подчеркивал важность окопных песен на фронте. По его словам, они помогают бойцам насладиться редкими минуты спокойствия и отдохнуть душой.

Ранее сообщалось, что певец Shaman (Ярослав Дронов) продолжил «тур по Новороссии» концертом в Херсонской области. Актер театра и кино Никита Джигурда ранее говорил НСН, что Shaman является самородком, гением и артистом мирового уровня.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоеннослужащиеПодаркиСпецоперация
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