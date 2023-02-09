«Охота на ведьм и самородки Джигурды»: Культурный гид страны на выходные
Никита Джигурда рассказал в эфире НСН о Высоцком, «Аквариуме» и «Машине времени», назвал артистов мирового уровня, дополнил Шекспира и провел экскурсию по книжным лабиринтам.
Концерты: Эльфы, Князь и гениальный мальчик
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий предстоящих выходных.
Культурным гидом НСН сегодня выступил один из самых харизматичных представителей шоу-бизнеса, актер театра и кино Никита Джигурда, поведавший нам о своих музыкальных, литературных и кино-предпочтениях.
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Второй февральский уикенд насытит рок-н-ролльной жизнью регионы России. Гарик Сукачев выступит в Уфе (10 февраля) и Оренбурге (12 февраля), Андрей Князев (группа «КняZZ») отметит 50-летие в Питере (11 февраля), а Вячеслав Бутусов зажжет Ярославль (11 февраля).
Москва увидит концертную постановка метал-оперы «Эльфийская Рукопись: Сказание на все времена» в исполнении группы «Эпидемия» (VK Stadium, 11 февраля). В столице также выступят группа Стаса Намина «Цветы» (Magnus Locus, 9 февраля), Митя Фомин со своим барабанным шоу («16 тонн», 10 февраля) и Burito (Aglomerat, 10 февраля).
Поклонники регги отметят в выходные день Рождения Боба Марли, сразу в четырех городах России (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург) пройдет Big Love Show с участием Zivert, Полины Гагариной, Димы Билана и ряда других артистов. Также пользуются популярностью концерты Григория Лепса в Ессентуках (10 февраля) и Ставрополе (12 февраля).
Никита Джигурда сказал НСН, что считает Лепса и Shaman артистами мирового уровня.
«Есть классные исполнители, например, гениальный мальчик Shaman - это самородок. Да, он учился профессионально, но он гениальный, такого не хватало. Для меня тема "русскости" и "Любить по-русски" с 1995 года, мы первые, кто в официоз выдвинул это понятие, говоря о том, что русский – это не только национальность, а это больше понятие, которое объединяет народы России разных национальностей, как в США американцы, так и мы все русские: русские, украинцы, чеченцы, мордва, буряты, якуты и так далее. Я восхищаюсь Гришей Лепсом, который будучи фактически моим сверстником, ставит на уши залы, ему здоровья хватает. Shaman – гений, который на мировом уровне работает, также как и Гриша Лепс», - подчеркнул Джигурда.
Он также рассказал о музыке, на которой вырос и отношении к рок-музыкантам.
«Благодаря родителям, которые трудились в секретном НИИ, в доме все время звучал Булат Окуджава. Визбор, Кукин, Клячкин, Высоцкий, когда чуть повзрослел – Галича дали, начал читать Солженицына, собирались инженеры, конструкторы, дома пели песни, а я все это слышал и впитывал. Первая песня, которую я учился играть на семиструнной гитаре, это была песня Высоцкого "На братских могилах не ставят крестов". Услышав его песни, я интуитивно тогда понял, что это мое, потому что я был нежным и душой ранимым, но при этом хулиганом, заводилой в классе и так далее. В то же время мои сверстники тащились от Макаревича (признан в России иноагентом – прим. НСН) и «Машины времени». Мне нравились, естественно, и "Поворот" и "Марионетки", но я не был фанатом. Я отдавал должное, но увы, Андрюша Макаревич, на мой взгляд, сам стал марионеткой. БГ я слушал, «Аквариум» мне нравился, но не все. До определенного времени. Для меня Галич на порядок круче сегодняшнего Макаревича. Не хаял Галич так. БГ – я знаю, что он посвященный, но, увы, наступает время и для посвященных, их переманивает, перекупает, как я ее называю, "оккультная ложа зла"», - отметил артист.
Вместе с тем Джигурда сказал, что выступает против «охоты на ведьм», усомнившись, что юные звезды TikTok и YouTube тянут на статус иноагентов.
«Я не согласен с решениями о признании Моргенштерна (признан в России иноагентом – прим. НСН), Дани Милохина иноагентами, они дети, оболваненные идеей егэшного образования. После этого они потеряли миллионы молодых девочек и мальчиков в России, которые не смотрят телевизор, а в интернете. Актеры и певцы – не политики, они могли заблудиться. Я за милосердие даже к Меладзе», - заключил собеседник НСН.
Театр: Многоликий и единый
В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии «Kassir.ru», спектакль Сергея Женовача «Заговор чувств» в МХТ им. Чехова, главную роль в котором исполняет Михаил Пореченков, «Вий» (на фото) в Театре на Таганке и опера «Дон Жуан» в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.
Театралы Петербурга активно скупали билеты на «Чудиков» с участием Федора Добронравова по мотивам рассказов Василия Шукшина, в Уфе большой интерес к спектаклю «РаскольникOFF» с Еленой Прокловой, а в Нижнем Новгороде – к «Зигзагу удачи» по роману Юрия Полякова «Козленок в молоке».
Никита Джигурда объяснил НСН, что театр для него - понятие философское.
«Моя концепция сводится к тому, что "весь мир - театр". Шекспир сказал, что "весь мир – театр, а мы в нем актеры", а я добавляю: и режиссеры, и сценаристы, и продюсеры. Я в театре жизни и у меня главная роль – Никита Джигурда, многоликий и единый, чего мне куда-то идти в театр?» - отметил артист.
Книги: Бродский, хаос и богини
Никита Джигурда рассказал НСН, на каких книгах вырос.
«Я знал наизусть все творчество Высоцкого. Исходя из юношеского максимализма, я понимал, что мне дано продолжить дело Высоцкого. Отец Высоцкого рассказывал, что Володя любил петь с Луи Армстронгом, а я любил орать вместе с Высоцким. Потом говорили, что Джигурда подражает Высоцкому, а я отвечал, что не подражаю, а продолжаю. Я не только орал и пел, я читал в юности литературу, поэзию: сначала Лермонтов, потом, понятно, Пушкин, потом Есенин, Маяковский, Гумилев, Пастернак, Саша Черный, Иосиф Бродский», - рассказал Джигурда.
При этом он отметил, что сейчас увлекается эзотерической литературой, и посоветовал новых авторов.
«Я читаю специализированную литературу, эзотерическую психологию Алисы Бейли, книги, связанные с магическими, оккультными историями, религией. Я бы посоветовал обязательно прочитать тем, кто знает и не знает, книгу французского автора Бернара Вербера «Мы, Боги». Мне она зашла в свое время, потому что моя позиция, что мы – дети Божьи, мы все Боги, а все наши женщины – Богини, но не все это осознают. Также советую книгу «Лабиринты хаоса» Максима Шаттама о конспирологии. Это художественный роман, доказывающий на документальных фактах, что башни-близнецы были уничтожены спецслужбами, рассказывающий о тотальном контроле через гаджеты и телефоны. Это великолепный роман», - подчеркнул собеседник НСН.
Кино: Жена математика и теневые правители
В рамках нового киноуикенда, который стартует уже сегодня, россияне увидят две отечественных премьеры.
Это комедия «Быть» о молодом рэпере с участием Романа Курцына, Ивана Охлобыстина и Гоши Куценко, и комедия «Свободные отношения» о любви, закрутившейся в питерском баре.
Малышей ждут немецкий мультфильм «Мой любимый призрак» и французская история о новых приключениях медведя Эрнеста и мышки Селестины, а подростков старше 12 лет может заинтересовать перевыпуск японского аниме «Форма голоса».
Ну а Никита Джигурда посоветовал всем пересмотреть фильмы об эпидемиях, рекомендовав также «Игры разума» и «Интерстеллар».
«Что касается кино, я в последнее время пересматриваю фильмы, которые видел, но по-другому. Голливудские фильмы, связанные с эпидемиями… Они же заранее предупреждали, в открытую играют, теневые правители. Когда по-другому смотришь, мозаика вдруг складывается, все расписано наперед. В свое время мне очень зашел фильм "Игры разума" с Расселом Кроу. Это гениальный фильм на документальной основе об ученом-математике, шизофренике, который научился контролировать болезнь, а получая Нобелевскую премию, сказал: "Вот жена сидит любимая, которая, если бы сдала меня в сумасшедший дом, как ей все советовали, не было бы ни моего труда, ни Нобелевской премии". Еще один фильм, который я несколько раз смотрел, связан с космосом, с третьим-четвертым измерением. Герой улетает, а потом из другого измерения стучится, чтобы жена и дочка его услышали. Он одним словом замысловатым называется – "Интерстеллар"», заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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