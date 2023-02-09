«Охота на ведьм и самородки Джигурды»: Культурный гид страны на выходные

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«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий предстоящих выходных.

Культурным гидом НСН сегодня выступил один из самых харизматичных представителей шоу-бизнеса, актер театра и кино Никита Джигурда, поведавший нам о своих музыкальных, литературных и кино-предпочтениях.

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Второй февральский уикенд насытит рок-н-ролльной жизнью регионы России. Гарик Сукачев выступит в Уфе (10 февраля) и Оренбурге (12 февраля), Андрей Князев (группа «КняZZ») отметит 50-летие в Питере (11 февраля), а Вячеслав Бутусов зажжет Ярославль (11 февраля).

Москва увидит концертную постановка метал-оперы «Эльфийская Рукопись: Сказание на все времена» в исполнении группы «Эпидемия» (VK Stadium, 11 февраля). В столице также выступят группа Стаса Намина «Цветы» (Magnus Locus, 9 февраля), Митя Фомин со своим барабанным шоу («16 тонн», 10 февраля) и Burito (Aglomerat, 10 февраля).

Поклонники регги отметят в выходные день Рождения Боба Марли, сразу в четырех городах России (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург) пройдет Big Love Show с участием Zivert, Полины Гагариной, Димы Билана и ряда других артистов. Также пользуются популярностью концерты Григория Лепса в Ессентуках (10 февраля) и Ставрополе (12 февраля).

Никита Джигурда сказал НСН, что считает Лепса и Shaman артистами мирового уровня.

«Есть классные исполнители, например, гениальный мальчик Shaman - это самородок. Да, он учился профессионально, но он гениальный, такого не хватало. Для меня тема "русскости" и "Любить по-русски" с 1995 года, мы первые, кто в официоз выдвинул это понятие, говоря о том, что русский – это не только национальность, а это больше понятие, которое объединяет народы России разных национальностей, как в США американцы, так и мы все русские: русские, украинцы, чеченцы, мордва, буряты, якуты и так далее. Я восхищаюсь Гришей Лепсом, который будучи фактически моим сверстником, ставит на уши залы, ему здоровья хватает. Shaman – гений, который на мировом уровне работает, также как и Гриша Лепс», - подчеркнул Джигурда.

Он также рассказал о музыке, на которой вырос и отношении к рок-музыкантам.

«Благодаря родителям, которые трудились в секретном НИИ, в доме все время звучал Булат Окуджава. Визбор, Кукин, Клячкин, Высоцкий, когда чуть повзрослел – Галича дали, начал читать Солженицына, собирались инженеры, конструкторы, дома пели песни, а я все это слышал и впитывал. Первая песня, которую я учился играть на семиструнной гитаре, это была песня Высоцкого "На братских могилах не ставят крестов". Услышав его песни, я интуитивно тогда понял, что это мое, потому что я был нежным и душой ранимым, но при этом хулиганом, заводилой в классе и так далее. В то же время мои сверстники тащились от Макаревича (признан в России иноагентом – прим. НСН) и «Машины времени». Мне нравились, естественно, и "Поворот" и "Марионетки", но я не был фанатом. Я отдавал должное, но увы, Андрюша Макаревич, на мой взгляд, сам стал марионеткой. БГ я слушал, «Аквариум» мне нравился, но не все. До определенного времени. Для меня Галич на порядок круче сегодняшнего Макаревича. Не хаял Галич так. БГ – я знаю, что он посвященный, но, увы, наступает время и для посвященных, их переманивает, перекупает, как я ее называю, "оккультная ложа зла"», - отметил артист.

Вместе с тем Джигурда сказал, что выступает против «охоты на ведьм», усомнившись, что юные звезды TikTok и YouTube тянут на статус иноагентов.

«Я не согласен с решениями о признании Моргенштерна (признан в России иноагентом – прим. НСН), Дани Милохина иноагентами, они дети, оболваненные идеей егэшного образования. После этого они потеряли миллионы молодых девочек и мальчиков в России, которые не смотрят телевизор, а в интернете. Актеры и певцы – не политики, они могли заблудиться. Я за милосердие даже к Меладзе», - заключил собеседник НСН.

