Shaman продолжил «тур по Новороссии» концертом в Херсонской области
Певец Shaman (Ярослав Дронов) дал концерт в городе Геническ Херсонской области.
«Выступая 13 и 14 января в Мариуполе и Луганске, я обещал жителям Донбасса вернуться и продолжаю свой тур по Новороссии. На нашей карте появилась ещё одна точка — административный центр Херсонской области, уютный и мгновенно влюбляющий в себя Геническ», - говорится в заявлении Дронова, размещенном на его официальной странице «ВКонтакте».
Ранее в адрес Shaman выдвигались обвинения, что он поет патриотические песни, но якобы боится выступать в Донбассе. При этом на официальном сайте артиста концерт в Геническе не анонсировался, как и выступления в Мариуполе с Луганском.
Актер театра и кино Никита Джигурда ранее говорил НСН, что Shaman является самородком, гением и артистом мирового уровня.
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