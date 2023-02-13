Shaman продолжил «тур по Новороссии» концертом в Херсонской области

Певец Shaman (Ярослав Дронов) дал концерт в городе Геническ Херсонской области.

«Выступая 13 и 14 января в Мариуполе и Луганске, я обещал жителям Донбасса вернуться и продолжаю свой тур по Новороссии. На нашей карте появилась ещё одна точка — административный центр Херсонской области, уютный и мгновенно влюбляющий в себя Геническ», - говорится в заявлении Дронова, размещенном на его официальной странице «ВКонтакте».

«Новая культура!»: Вадим Самойлов объяснил «перегибы» в песнях на фоне спецоперации

Ранее в адрес Shaman выдвигались обвинения, что он поет патриотические песни, но якобы боится выступать в Донбассе. При этом на официальном сайте артиста концерт в Геническе не анонсировался, как и выступления в Мариуполе с Луганском.

Актер театра и кино Никита Джигурда ранее говорил НСН, что Shaman является самородком, гением и артистом мирового уровня.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ДонбассУкраинаМузыканты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры