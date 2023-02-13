Shaman продолжил «тур по Новороссии» концертом в Херсонской области

Ранее в адрес Shaman выдвигались обвинения, что он поет патриотические песни, но якобы боится выступать в Донбассе. При этом на официальном сайте артиста концерт в Геническе не анонсировался, как и выступления в Мариуполе с Луганском.

Актер театра и кино Никита Джигурда ранее говорил НСН, что Shaman является самородком, гением и артистом мирового уровня.





