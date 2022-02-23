Путин заявил о российском оружии, «которому нет равных в мире», в День защитника Отечества
Президент Владимир Путин заявил, что на боевое дежурство в России «поставлено оружие, которому нет равных в мире», и предупредил о «военной активности блока НАТО». Об этом российский лидер рассказал в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества, которое опубликовано на сайте Кремля.
«На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равных в мире. Будем и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и применение искусственного интеллекта», — отметил президент.
По словам главы государства, эти комплексы являются «оружием будущего», в разы повышающим потенциал вооруженных сил.
Владимир Путин также заверил, что Россия продолжит совершенствовать армию и флот, оснащать их «по последнему слову техники». Особенно в связи с растущей активностью НАТО.
«Мы видим, как непросто складывается международная обстановка, какие опасности таят существующие вызовы — такие, как расшатывание системы контроля над вооружениями или военная активность блока НАТО», - отметил Путин.
Президент подчеркнул, что обеспечение обороноспособности России является важнейшей государственной задачей.
Ранее президент США Джо Байден предположил, что Владимир Путин вряд ли «хотя бы отдаленно» рассматривает возможность использования ядерного оружия,
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