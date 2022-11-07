«Слэм, Паук и потерянный блогер»: Концерты The Hatters и Lascala зажгли Москву на праздниках
Музыченко с Джараховым шутили со сцены, осыпая блестками сочинских фанаток, а на концерте Lascala были слэм, стендап, барабанное шоу и лидер «Коррозии металла».
Московские концерты групп The Hatters и Lascala, которые анонсировала НСН в «культурном гиде» на выходные, прошли на ура.
Нашему корреспонденту удалось побывать на обоих выступлениях, и мы решили рассказать вам «от первого лица» о самом интересном и о том, что осталось за кадром.
THE HATTERS: «БЛЕСТКИ И ПОТЕРЯННЫЙ БЛОГЕР»
The Hatters решили первыми открыть программу «длинных» ноябрьских выходных и дали концерт в Москве уже в четверг вечером.
Многие приехали в Главclub после работы, чтобы зарядиться настроением «шляпников» на грядущие праздники. Танцевальный партер был переполнен, люди пели наизусть хиты Юрия Музыченко, при этом далеко не все из присутствующих были давними фанатами группы.
Две девушки, приехавшие на концерт на машинах и танцевавшие «без коктейлей», рассказали НСН, что несколько лет назад были на концерте The Hatters в Сочи, а теперь решили посмотреть на шоу Музыченко в Москве.
Тем временем, в VIP-зоне «аккуратно» зажигала респектабельная публика, среди которой «потерялся» главный гость концерта.
Те, кто не знает в лицо блогера Эльдара Джарахова, не признали его в невысоком подростке с пышной шевелюрой, вертевшим головой во все стороны, и очень удивились, увидев его через несколько минут на сцене.
Юрий Музыченко ранее рассказывал НСН, что «негодяй»-Джарахов «украл» у The Hatters песню, «поэтому он обязан выйти и спеть ее с нами», однако блогер перевыполнил план, спев со сцены сразу два хита.
Дискуссия музыканта и блогера на сцене чем-то напоминала YouTube-шоу КЛИККЛАК, в котором регулярно участвуют и Музыченко, и Джарахов. Кроме того, они рассказали о музыкальном проекте Эльдара под названием «2 Boyz no cap».
Тем временем, на танцполе царил «трэш и угар» - Музыченко поднял публику на волну небывалого позитива, в меру матерился и хвалил девушек, пришедших на концерт без пары. На фанатов сыпались блестки, люди не хотели останавливаться и для некоторых концерт продолжился до утра, но уже в других местах.
«Первый из двух концертов в Москве прошел лучше некуда! Но в пятницу мы готовы превысить даже эту планку», - подвели итоги четверга музыканты, опубликовав в соцсетях отрывок из песни «Я делаю шаг», исполненной в этот день совместно с Джараховым.
На следующий день, 4 ноября, The Hatters дали еще один концерт в Москве и порадовали поклонников еще одним сюрпризом, пригласив их на двойной новогодний концерт в Москве в ночь с 31 декабря на 1 января.
LASCALA: «СЛЭМ, СТЕНДАП, КОРРОЗИЯ»
Ну а в пятницу в Москве прошел концерт группы Lascala, который ее вокалистка Аня Грин назвала со сцены «самым главным» в их истории.
Публика, собравшаяся в клубе «Известия Hall», несколько отличалась от концерта The Hatters. Во-первых, мужчин было больше, чем женщин, во-вторых, в зале было много молодежи в футболках с символикой Lascala и панков.
Отмечающая 10-летие группа начала исполнять свои хиты, а тем временем в танцевальной зоне внезапно начался слэм.
При этом совсем юная, хрупкая девушка призналась НСН, что не видит в этом ничего особенного, поскольку «даже на Максе Корже бывает слэм».
Корреспондент НСН решил пробраться в гущу событий и узнал, что ребята в балаклавах, запустившие эту «движуху», входят в «Lascala support», ездящую с группой по стране.
К слэму подключались не только мужчины, но и красноволосые девушки с пирсингом, которым в этот вечер все было нипочем. В какой-то момент всем раздали бенгальские огни, и суппортеры порадовали музыкантов небольшим фаершоу. Жертв и разрушений в результате «дружеского слэма» не было, единственным пострадавшим мог оказаться смартфон корреспондента НСН, внезапно улетевший под ноги толпе, но обошлось.
Тем временем, Аня Грин представила всем «уроженца Мытищ в пятом поколении», после чего мы увидели персональное шоу барабанщика Lascala, напомнившее просвещенной публике легендарные хиты группы Manowar.
Вокалистка Lascala ранее признавалась НСН, что хочет сходить на женский стендап, ну а на этот раз Аня сама сыпала со сцены стендаперскими шутками. В частности, она пожелала всем мужчинам проснуться утром на груди у незнакомых девушек и не трезветь.
Кроме того, она показала со сцены гитару основателя группы Lascala, экс-гитариста «I.F.K.» Макса Галстьяна, рассказав об их знакомстве и истории создания совместного проекта.
После завершения концерта публика несколько раз позвала музыкантов «на бис», однако им еще предстояло выступление в Петербурге 6 ноября, и Lascala предпочла сэкономить силы.
Однако на этом сюрпризы не закончились. Как оказалось, на юбилей пришел лидер легендарной «Коррозии металла» Сергей Троицкий. «Паук» в компании охранника и той самой девушки, рассказывавшей НСН о «слэме на Корже», проследовал после концерта за кулисы и очень долго беседовал с Аней Грин, признавшись ей, что является поклонником группы Lascala.
«Москва - это любовь! Muchas gracias, друзья. Это самый кайфовый день рождения», - подвели итоги дня музыканты.
Ну а НСН решила после этих выходных почаще вживую присутствовать на концертах.
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