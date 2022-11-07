«Слэм, Паук и потерянный блогер»: Концерты The Hatters и Lascala зажгли Москву на праздниках

THE HATTERS: «БЛЕСТКИ И ПОТЕРЯННЫЙ БЛОГЕР»

The Hatters решили первыми открыть программу «длинных» ноябрьских выходных и дали концерт в Москве уже в четверг вечером.

Многие приехали в Главclub после работы, чтобы зарядиться настроением «шляпников» на грядущие праздники. Танцевальный партер был переполнен, люди пели наизусть хиты Юрия Музыченко, при этом далеко не все из присутствующих были давними фанатами группы.

Две девушки, приехавшие на концерт на машинах и танцевавшие «без коктейлей», рассказали НСН, что несколько лет назад были на концерте The Hatters в Сочи, а теперь решили посмотреть на шоу Музыченко в Москве.

Тем временем, в VIP-зоне «аккуратно» зажигала респектабельная публика, среди которой «потерялся» главный гость концерта.

Те, кто не знает в лицо блогера Эльдара Джарахова, не признали его в невысоком подростке с пышной шевелюрой, вертевшим головой во все стороны, и очень удивились, увидев его через несколько минут на сцене.

Юрий Музыченко ранее рассказывал НСН, что «негодяй»-Джарахов «украл» у The Hatters песню, «поэтому он обязан выйти и спеть ее с нами», однако блогер перевыполнил план, спев со сцены сразу два хита.

Дискуссия музыканта и блогера на сцене чем-то напоминала YouTube-шоу КЛИККЛАК, в котором регулярно участвуют и Музыченко, и Джарахов. Кроме того, они рассказали о музыкальном проекте Эльдара под названием «2 Boyz no cap».

Тем временем, на танцполе царил «трэш и угар» - Музыченко поднял публику на волну небывалого позитива, в меру матерился и хвалил девушек, пришедших на концерт без пары. На фанатов сыпались блестки, люди не хотели останавливаться и для некоторых концерт продолжился до утра, но уже в других местах.

«Первый из двух концертов в Москве прошел лучше некуда! Но в пятницу мы готовы превысить даже эту планку», - подвели итоги четверга музыканты, опубликовав в соцсетях отрывок из песни «Я делаю шаг», исполненной в этот день совместно с Джараховым.

На следующий день, 4 ноября, The Hatters дали еще один концерт в Москве и порадовали поклонников еще одним сюрпризом, пригласив их на двойной новогодний концерт в Москве в ночь с 31 декабря на 1 января.