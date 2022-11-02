«Паспорт, щепки, Аватар!»: Lascala рассказала о концерте в Москве и юбилейном туре

Новый стандарт по поверке приборов учета горячей и холодной воды вступил в силу

Расходы российских туристов во время пребывания в Москве в среднем составляют десять тысяч рублей в день

В Москве ввели в эксплуатацию первые корпуса индустриального парка «Руднево»

В Москве ввели 40 новостроек по программе реновации с начала года

Пентхаусы с террасами и видами на главные достопримечательности Москвы стали доступны на рынке недвижимости столицы