«Паспорт, щепки, Аватар!»: Lascala рассказала о концерте в Москве и юбилейном туре
На концерте Lascala в Москве будут шоу, съемки фильма и секретные гости, а самым ярким впечатление тура стали «сибирские приключения» паспорта гитариста.
Вокалистка группы Lascala Аня Грин в интервью НСН рассказала о подробностях грядущего концерта в Москве, приключениях в Новосибирске и съемках фильма о музыкантах.
Латин-рок-группа Lascala празднует в этом году 10-летие, в рамках которого 4 и 6 ноября состоятся ее концерты в Москве и Санкт-Петербурге.
«В этом году группе Lascala исполняется 10 лет и по этому случаю мы решили сгонять в тур, который начался 16 октября в Рязани. Потом мы поехали в Новосибирск, были в Калуге, 4 ноября будет четвертый концерт тура в Москве, а 6 ноября – пятый в Санкт-Петербурге. В силу того, что мы пока не группа стадионного формата, в регионах собираем небольшие площадки. Это чудесные камерные концерты, это классные клубы, которые мы разносим в щепки, но Москва и Питер – это два города, где мы в состоянии сделать хорошее шоу, привезти свой звук, свой свет, больше инструментов. Это основные города, где базируется большая часть нашей аудитории. Поэтому эти концерты большие. А когда концерт большой, на нем можно развернуться в плане шоу – не просто включить экран, но и привезти всякие эффектики, позвать каких-то гостей», - сказала Аня.
Она отметила, что в Москве на концерте Lascala могут появиться гости из другой группы, загадав фанатам загадку в этой связи.
«Вот сейчас как раз решаем, придут ли гости или они будут в туре. Это беда, когда все твои друзья-музыканты на гастролях, когда у тебя концерт в Москве, а у них – в Иркутске, например. Так что, если у одной группы слетит концерт в Иркутске, она будет у нас. Но я же не сказала дату, так что смотрите с 3 по 6 ноября», - намекнула фронт-вумен.
Аня Грин также рассказала о самом ярком приключении в ходе тура в стиле фильма «Невероятные приключения итальянцев в России».
«Все сюрпризы у нас случились в Новосибирске, у нас были такие "сибирские приключения". Наш гитарист Петрон забыл в самолете паспорт и потерял жесткий диск со всей историей, которая помогает запускать нашу программу. Пока мы пытались вырулить ситуацию, Петя гонял в различные структуры, у него была фотосессия – фотографировался на новый документ. Нам пришлось задержать вход на концерт, я со сцены извинилась и объяснила ситуацию, что мы не прохлаждались в гримерке, а познавали красоты города. Паспорт потом нашелся в Москве: оказалось, что он сгонял в Новосибирск и обратно. А жесткий диск, флешки и провода мы нашли на саундчеке. Этот случай научил нас тому, что надо быть аккуратнее со своими желаниями. И теперь Петя, когда приезжает в какой-то город, больше не говорит фразу: "Ах как жаль, что мы видим только клуб и вокзал или аэропорт"».
Вокалистка Lascala рассказала о продолжении юбилейного тура, отметив, что группа предпримет новую попытку попасть на Дальний Восток.
«Тур в рамках десятилетия продолжиться в январе, феврале, марте и апреле. Хочется охватить до весны как можно больше городов, при этом играем мы преимущественно на уикендах. Будут Урал, Нижний Новгород, Владимир, Казань, впереди родные Мытищи и Тверь. Я надеюсь, что случится связка на Дальнем Востоке, - мы каждый раз скрещиваем пальцы и каждый раз у нас пока не получается. Но вроде бы в этом раз нашелся организатор, который очень хочет привезти Lascala во Владивосток. Разговоры сейчас идут о марте и апреле, и я надеюсь, что все получится», - призналась Аня.
Она также рассказала, что на московском концерте пройдут съемки фильма, который будет «честнее и круче» «Аватара».
«Не знаю, имею ли я право называть фильмом то, что мы делаем, но хочется верить, что да. Мы снимаем два концерта. Первый мы сняли в Москве в апреле, это акустическая программа с латинской перкуссией и уклоном в музыкальную культуру Латинской Америки и Испании. Вторую часть мы будем снимать 4 ноября в Москве, это уже электрическая история. Просто делать концерт скучно, поэтому мы хотим сделать перебивочки с интервью, туда войдут кадры каких-то гастрольных приколюх. У нас много интересного происходит в туре, и если что-то из этого пройдет цензуру, мы обязательно включим это в нашу видеоработу. Сейчас есть большая проблема в том, что люди, думающие, что мы снимаем прямо фильм, пишут сценарии в духе "Аватара", а нам это не нужно. Мы играем самих себя и хотим честно отвечать на вопросы, показывать честную внутреннюю кухню без прикрас. К сожалению, это будет не «Аватар» и даже не «Титаник». Но по грандиозности, в плане музыкальных эмоций и накала страстей, думаю, будет круче», - заключила собеседница НСН.
Ранее лидер рок-группы The Hatters Юрий Музыченко рассказал в интервью НСН о ближайших концертах в Москве и Петербурге, и своих отношениях с уехавшей из России группой Little Big.
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