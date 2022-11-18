«Квартира Шнура и вишенка Хоркиной»: Культурный гид страны на неделю

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«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным агрегатором «Kassir.ru» продолжает знакомить вас с самыми интересными культурными событиями выходных.

Сегодня нашими «культурными гидами» выступили прославленная гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, а также один из самых неординарных музыкантов, гитарист-виртуоз Дидюля. И начинаем с концертов.

Словно сговорившись, многие известные группы дадут в этот уикенд в двух столицах главные концерты своих туров.

По версии билетных операторов, в ТОП по популярности вошли московские концерты групп The Hatters (3 и 4 ноября), LaScala (4 ноября) и Пикник (4 ноября), певицы МакSим (4 ноября) и Вячеслава Бутусова (5 ноября), а также выступления Ёлки в Петербурге, Элджея в Казани.

Диана Арбенина выступит в Махачкале и Владикавказе, Чиж & Co – в Томске и Новосибирске, а Zivert – в Пензе.

Светлана Хоркина рассказала НСН, что сходила бы на концерты Бутусова, Арбениной и МакSим, хотя предпочитает «золотую советскую классику».

«Бутусова знаю, возможно бы сходила. С МакSим даже виделась на одном мероприятии, тоже, возможно, сходила бы. На Арбенину в Махачкале, давно хочу посетить Северный Кавказ. Про Zivert слышала, но не могу назвать ни одну песню, честно вам скажу. Я люблю понятные песни с четкой идеологией и разборчивыми словами. Я очень люблю Магомаева, Иосифа Кобзона, и пусть я покажусь старомодной, тем не менее, несмотря на разные ситуации, некоторые треки Аллы Борисовны - все это золотой фонд нашей музыки», - отметила Хоркина.

Со своей стороны, Дидюля также рекомендовал всем Диану Арбенину.

«Конечно же, концерт Дианы Арбениной. Она замечательный поэт, человек, который работает с рифмой и словом точно, метко, в цель. Так что рекомендую Диану Арбенину», - сказал Дидюля.

При этом он пригласил всех на свой большой концерт в Москве 10 ноября.

«Рад сообщить о нашем большом концерте-презентации нового альбома. Это большое масштабное событие в жизни инструментальной музыки. Мы сейчас были в большом туре по городам Сибири, - это Иркутск, Новосибирск, Новокузнецк, Улан-Удэ, Чита. Любовь зрителей, трепетное отношение к нам показало, что жанр развивается, растет, ширится, появляется новая молодая аудитория, люди, которые интересуются гитарой, инструментальной музыкой, звучанием без слов», - отметил музыкант.

Ранее лидер группы The Hatters Юрий Музыченко рассказывал НСН о роли блогера Эльдара Джарахова в сегодняшнем московском концерте «шляпников».

Ну а вокалистка группы Lascala Аня Грин отмечала в интервью НСН, что на пятничном большом концерте, приуроченном к 10-летию группы, помимо шоу и секретных гостей будет еще и сниматься фильм о музыкантах.

