«Квартира Шнура и вишенка Хоркиной»: Культурный гид страны на неделю
Светлана Хоркина рассказала в эфире НСН о своем шоу и гениях театра, Дидюля оценил рифму Арбениной, а лидер «Ленинграда» готовится к кинобитве с Петром I.
Концерты: «Рифма, блогеры, кино»
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным агрегатором «Kassir.ru» продолжает знакомить вас с самыми интересными культурными событиями выходных.
Сегодня нашими «культурными гидами» выступили прославленная гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, а также один из самых неординарных музыкантов, гитарист-виртуоз Дидюля. И начинаем с концертов.
Словно сговорившись, многие известные группы дадут в этот уикенд в двух столицах главные концерты своих туров.
По версии билетных операторов, в ТОП по популярности вошли московские концерты групп The Hatters (3 и 4 ноября), LaScala (4 ноября) и Пикник (4 ноября), певицы МакSим (4 ноября) и Вячеслава Бутусова (5 ноября), а также выступления Ёлки в Петербурге, Элджея в Казани.
Диана Арбенина выступит в Махачкале и Владикавказе, Чиж & Co – в Томске и Новосибирске, а Zivert – в Пензе.
Светлана Хоркина рассказала НСН, что сходила бы на концерты Бутусова, Арбениной и МакSим, хотя предпочитает «золотую советскую классику».
«Бутусова знаю, возможно бы сходила. С МакSим даже виделась на одном мероприятии, тоже, возможно, сходила бы. На Арбенину в Махачкале, давно хочу посетить Северный Кавказ. Про Zivert слышала, но не могу назвать ни одну песню, честно вам скажу. Я люблю понятные песни с четкой идеологией и разборчивыми словами. Я очень люблю Магомаева, Иосифа Кобзона, и пусть я покажусь старомодной, тем не менее, несмотря на разные ситуации, некоторые треки Аллы Борисовны - все это золотой фонд нашей музыки», - отметила Хоркина.
Со своей стороны, Дидюля также рекомендовал всем Диану Арбенину.
«Конечно же, концерт Дианы Арбениной. Она замечательный поэт, человек, который работает с рифмой и словом точно, метко, в цель. Так что рекомендую Диану Арбенину», - сказал Дидюля.
При этом он пригласил всех на свой большой концерт в Москве 10 ноября.
«Рад сообщить о нашем большом концерте-презентации нового альбома. Это большое масштабное событие в жизни инструментальной музыки. Мы сейчас были в большом туре по городам Сибири, - это Иркутск, Новосибирск, Новокузнецк, Улан-Удэ, Чита. Любовь зрителей, трепетное отношение к нам показало, что жанр развивается, растет, ширится, появляется новая молодая аудитория, люди, которые интересуются гитарой, инструментальной музыкой, звучанием без слов», - отметил музыкант.
Ранее лидер группы The Hatters Юрий Музыченко рассказывал НСН о роли блогера Эльдара Джарахова в сегодняшнем московском концерте «шляпников».
Ну а вокалистка группы Lascala Аня Грин отмечала в интервью НСН, что на пятничном большом концерте, приуроченном к 10-летию группы, помимо шоу и секретных гостей будет еще и сниматься фильм о музыкантах.
Спектакли: «Они гениальные!»
В число самых популярных спектаклей выходных, по версии «Kassir.ru», вошли мюзикл «Анна Каренина» в московском Театре Оперетты с участием Екатерины Гусевой и Валерии Ланской, и спектакль Владимира Машкова «Страсти по Бумбарашу» в Театре Табакова.
Кроме того, активно скупались билеты на балет «Распутин» с Сергеем Полуниным на сцене Ростовского Музыкального театра. Его создателем является японский хореограф Юка Ойши, а художником по костюмам – известный модельер Ульяна Сергеенко.
Светлана Хоркина призналась НСН, что любит балет и театр больше, чем кино, и рекомендовала всем посмотреть на дуэт Леонида Ярмольника и Марины Нееловой.
«Раньше я думала, что больше по кино, ходила на премьеры, но сегодня больше люблю балет. Я всегда его любила, и сколько бы не ходила на "Лебединое озеро", рождественский новогодний "Щелкунчик", - это классика. И все-таки театр. Я была на премьере дуэта Нееловой и Ярмольника, это спектакль «203—205» в Театре "Современник". Потрясающий спектакль, всем советую, на одном дыхании! Идите, даже не думая, у вас будет вечер на ура, на 10 баллов. Потрясающе просто! Гениальные Неелова и Ярмольник!» - восхитилась гимнастка.
Она также назвала театры, в которые любит ходить, и любимых актеров.
«Премьеры не обсуждаются, тут идешь ва-банк, но обычно стараюсь собрать предварительно отзывы. Я больше пользуюсь сарафанным радио, ну и есть любимые артисты, на которых идешь. На Безрукова, Пореченкова, Миронова, Ярмольника, Неелову – вообще на раз-два-три. Ну и, конечно, театры – МХТ им. Чехова, "Современник", Театр Сатиры. Ну и, конечно, я бы не вычеркивала из этого строя Ленком, однако давно уже не была», - сказала гимнастка.
Ну а Дидюля рекомендовал «заряжаться культурой» в лесу и на симфонических концертах.
«Посещение культурных мероприятий меня лично вдохновляет. Если я куда-то иду, то стараюсь выбирать концерт, где нет слов и излишних словесных посылов. Мне кажется, что сейчас такое время, что какие-то слова может быть даже излишни, поэтому академическая, симфоническая, неоклассическая музыка – самое то. Рекомендую, советую и сам достаточно часто посещаю такие концерты. Хотя в последнее время из культурных мероприятий мне больше всего нравится хорошая прогулка в парке, в лесу, она заряжает, гармонизирует, дает энергию», - раскрыл секрет гитарист.
Шоу: «Вишенка на торте»
Светлана Хоркина также рассказала НСН о своем шоу «Восхождение», масштабная премьера которого состоится в Москве 12 ноября.
«Это история, которая рассказана мною с экранов о моем восхождении на Олимп. Режиссер Екатерина Сиротина все это сумела поставить на мастерство и умение, как олимпийских чемпионов, так и маленьких детишек. Я непосредственно участвую, но вот как именно – приходите, увидите. Пусть это останется вкусной вишенкой на торте. В нашем шоу будут задействованы порядка 250 человек. Это чемпионы Олимпийских игр по спортивной, художественной гимнастике, чемпионы мира по акробатике, представители циркового искусства, ведущие артисты Большого театра, ну и, конечно, детские коллективы», - отметила Хоркина.
Она также сообщила, какие именно звезды спорта будут задействованы в шоу.
«Из гимнастов-мальчиков, наших олимпийских чемпионов и призеров будут Никита Нагорный, Артур Далалоян, Иван Стретович, ребята, входящие в сборную России. Из девочек – олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Лилия Ахаимова, призеры Олимпийских игр, в том числе Даша Спиридонова, Лала Крамаренко, наша любимица, ведущая художественная гимнастка, Екатерина Селезнева, ну и, конечно, чемпионы мира по акробатической дорожке – это вообще сборная России», - подчеркнула двукратная олимпийская чемпионка.
Кино: От Петра до Шнура
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. На экраны кинотеатров выйдут полтора десятков фильмов, в числе которых несколько российских премьер.
Это документальный блокбастер «Петр I: Последний царь и первый император», комедия «Золотые соседи» о жителях питерской квартиры с Михаилом Боярским, Лией Ахеджаковой, Иваном Охлобыстиным и Сергеем Шнуровым, а также комедия «Любовники» с Павлом Прилучным.
Светлана Хоркина сказала НСН, что хотела бы сходить на «Петра I» и «Сердце Пармы», о котором она слышала из «разных утюгов». Кроме того, ее пригласили на фэнтези «Волшебники» Рената Давлетьярова.
«Когда такие масштабные личности и ты понимаешь масштаб проекта, обязательно надо идти. Петр I - это величина. В кинотеатре "Октябрь" будет презентация фильма "Волшебники". Не готова сказать, пойду или нет, но получила приглашение», - отметила знаменитая гимнастка.
Она также рекомендовала всем посмотреть фильм «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее» и призналась, что хотела бы сама сыграть в кино.
«Это картина про Александра Карелина, Александра Попова и меня. Потрясающий фильм, хоть он и не собрал миллиарды. У нас столько таких историй в спортивном мире, что их надо снимать. Это жизненно, честно и понятно, и их не хватает. Меня играла Кристина Асмус, но я, конечно, хотела бы сама себя сыграть. Пусть приходят ко мне инвесторы и режиссеры, мы сделаем большой фильм. Сценарий тоже очень важен, но это моя жизнь», - отметила гимнастка.
Со своей стороны, Дидюля также признался НСН, что его заинтересовала премьера «Петра I».
«Исторический фильм "Петр I" надо посмотреть, там может быть иной взгляд на личность Петра. Это наша история, глубинная, сильная, многовековая, христианская, божественная, история великой Святой Руси. Конечно же, прикоснуться к истории будет полезно», - пояснил виртуоз.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 680 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 735 / сут.
- Первый беспилотный грузовик для тестирования на трассе М-11 представят до конца года
- Собянин анонсировал проведение технического пуска БКЛ в этом году
- Макрон призвал убедить Россию вернуться к переговорам с Украиной
- Путин назначил нового посла России в Испании
- Швеция обнаружила на месте аварии «Северных потоков» взрывчатку
- Орбан назвал санкционную политику ЕС «шагом к войне»
- В Турции заявили, что указание о теракте в Стамбуле было получено из Сирии
- Рябков назвал невозможным диалог с США об Украине
- СМИ: В Москве нашли убитой жаловавшуюся на преследование девушку
- Олеся Носова станет гендиректором и главредом «Комсомольской правды»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru