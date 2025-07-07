Продажи виниловых пластинок с начала года выросли на треть, но цены не радуют
Россияне все чаще интересуются виниловыми пластинками и проигрывателями, на фоне ажиотажного спроса торговцы и маркетплейсы задирают цены, сильно превышающие отпускные, рассказали в эфире НСН российские производители винила.
В России в первом полугодии 2025 года продажи новых виниловых пластинок выросли на треть (+32%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на винил бывший в употреблении рост продаж и вовсе превысил 59%, заявил НСН руководитель бизнес-направления сервиса «Авито» Павел Комаров.
«В лидерах по динамике продаж — пластинки британского бренда звукозаписи EMI – их продажи год к году выросли на 43%, а средняя стоимость составляла 4 тысячи рублей. На втором месте по росту продаж — продукция американского лейбла Atlantic (+41%), на третьем — винил от Sony Music (+37%). В первом полугодии 2025 года средняя стоимость продукции Atlantic составляла 4 тысячи рублей, а Sony Music — 5 тысяч рублей. Еще один заметный производитель винила — российская компания «Ультра Продакшн» — год к году ее продукцию на «Авито» покупали на 25% чаще, а средняя стоимость составляла 10 тысяч рублей», - отметил Павел Комаров.
Генеральный директор «Мультимедиа холдинга» (в холдинг входит единственный в России завод полного цикла по производству виниловых пластинок «Ультра Продакшн») Евгения Киселева заявила НСН, что торговцы и маркетплейсы завышают цены на пластинки.
«Приятно, конечно, видеть, что пластинки нашего производства с российской музыкой пользуются высоким спросом, но меня не радуют такие цифры. 10 тысяч рублей за нашу пластинку – это явно завышенная цена маркетплейсов. "Ультра Продакшн" – единственный в России завод полного цикла по производству винила, но мы не торгуем в розницу. Раскрыть цифры наших коммерческих контрактов я не могу, скажу лишь, что у нас отпускная цена на новые виниловые пластинки – в разы меньше того, что мы видим на прилавках и маркетплейсах», - рассказала Евгения Киселева.
По данным "Авито" (есть в распоряжении НСН), россияне также все чаще интересуются виниловыми проигрывателями — в частности, продажи новых "вертушек" на платформе в первом полугодии 2025 года выросли на 21% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В лидерах роста продаж — новые проигрыватели японских брендов — их покупали в полтора раза (+56%) чаще, чем в прошлом году.
Ранее гендир ММХ опровергла заявления эксперта и аудиофила Михаила Борзенкова, который заявил НСН, что виниловые пластинки, выпущенные в России, намного дороже зарубежных из-за того, что матрицы для печати якобы не могут делать в России. Киселева рассказала, что на заводе «Ультра Продакшн» есть все оборудование для полного цикла производства виниловых пластинок, в том числе для изготовления матриц и нарезки лакеров, поэтому у них низкая себестоимость для заказчиков.
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