Продажи виниловых пластинок с начала года выросли на треть, но цены не радуют

«В лидерах по динамике продаж — пластинки британского бренда звукозаписи EMI – их продажи год к году выросли на 43%, а средняя стоимость составляла 4 тысячи рублей. На втором месте по росту продаж — продукция американского лейбла Atlantic (+41%), на третьем — винил от Sony Music (+37%). В первом полугодии 2025 года средняя стоимость продукции Atlantic составляла 4 тысячи рублей, а Sony Music — 5 тысяч рублей. Еще один заметный производитель винила — российская компания «Ультра Продакшн» — год к году ее продукцию на «Авито» покупали на 25% чаще, а средняя стоимость составляла 10 тысяч рублей», - отметил Павел Комаров.

Генеральный директор «Мультимедиа холдинга» (в холдинг входит единственный в России завод полного цикла по производству виниловых пластинок «Ультра Продакшн») Евгения Киселева заявила НСН, что торговцы и маркетплейсы завышают цены на пластинки.

«Приятно, конечно, видеть, что пластинки нашего производства с российской музыкой пользуются высоким спросом, но меня не радуют такие цифры. 10 тысяч рублей за нашу пластинку – это явно завышенная цена маркетплейсов. "Ультра Продакшн" – единственный в России завод полного цикла по производству винила, но мы не торгуем в розницу. Раскрыть цифры наших коммерческих контрактов я не могу, скажу лишь, что у нас отпускная цена на новые виниловые пластинки – в разы меньше того, что мы видим на прилавках и маркетплейсах», - рассказала Евгения Киселева.