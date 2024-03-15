«Опера и гномы!»: Вокалист «Эпидемии» объяснил интерес россиян к металлу

Масштабные метал-оперы собирают зрителей по всей стране, при этом люди выбирают рок и металл на фоне дефицита групп, сказал в эфире НСН Евгений Егоров.

Повышенный интерес россиян к металл-группам связан с масштабными шоу, ситуацией на музыкальном рынке и популярностью фэнтези, заявил в интервью НСН вокалист пауэр-метал группы «Эпидемия» Евгений Егоров.

Группа «Ария» дает в этот уикенд сразу четыре концерта в Москве, что является рекордом. Билетные операторы отмечают повышенный интерес к концертам «Эпидемии» и «Кипелова», а недавняя пресс-конференция в НСН экс-музыкантов «Мастера» вызвала ажиотаж среди журналистов.

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«Да, есть позитивные тенденции по запросам на рок и металл, это ощущается по количеству людей, которые стали ходить на концерты. Мы и раньше не грустили, у нас всегда все было хорошо, но сейчас действительно есть рост. Есть несколько факторов, с чем это может быть связано. "Эпидемия" в последнее время часто возит по стране метал-оперы. Это концептуальные, масштабные произведения, в которых участвую несколько вокалистов, они пользуются спросом. Кроме того, музыкальный рынок сейчас проредился в плане групп ввиду разных ситуаций, выбора стало меньше. При этом люди хотят на концерты и стали выбирать в пользу металла и рока», - сказал Егоров.

Он согласился с мнением, что популярность пауэр-металла также связана и с любовью россиян к фэнтези-литературе.

«Безусловно, это связано и с интересом к книгам фэнтезийной тематики. Субкультура есть и никуда от этого не денешься, творчество "Эпидемии" базируется на фэнтези-тематике, связанной с эльфами, гномами, драконами и прочими делами. При этом на наши концерты ходят фанаты разных возрастов: и молодежь и даже люди с детьми», - заключил собеседник НСН.
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Егоров также сообщил, что в метал-шоу «Эпидемии» «Эльфийская Рукопись: Мультивселенная», которые пройдут в Москве 20 и 21 апреля, примут участие сразу 16 вокалистов из разных групп.

Музыканты новой рок-группы «Воля и разум», в числе которых экс-участники «Мастера», ранее рассказали на пресс-конференции НСН о своем гастрольном туре.

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ФОТО: группа "Эпидемия"
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