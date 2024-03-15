«Окрыляет и очищает!»: «Паук» связал реинкарнацию металла с мечтами россиян
Апгрейт музыкальных стилей и возвращение звезд прошлого связано с ветром перемен, сказал в эфире НСН Сергей «Паук» Троицкий, вспомнив, как толпы шведов встречали «Арию» и «Коррозию металла».
Повышение интереса россиян к рок-музыке связано с верой в мечты на фоне страха и поиском авторитетов для подражания, объяснил в интервью НСН лидер трэш-метал группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий.
Вокалист российской пауэр-металл группы «Эпидемия» Евгений Егоров ранее подтвердил НСН рост интереса россиян к подобной музыке. При этом группа «Ария» в этот уикенд дает сразу четыре «клубных» концерта в Москве, что является рекордом.
«Рок-музыкой и металлом, в том числе, так или иначе интересуются 30-40% россиян, а это около 50 миллионов человек. При этом сейчас не осталось авторитетов ни в музыке, ни в искусстве, попсовая мафия 25 лет уничтожала рок-музыку. Пока не опустился "железный занавес", мы часто ездили на гастроли в скандинавские страны. Для них "Ария" и "Коррозия металла" были, как для российских фанатов Iron Maiden и Motorhead. Ты выходишь на вокзале в Хельсинки из поезда "Лев Толстой", а в этот момент приезжает паром, из него выходят толпы здоровенных шведов, и они все в майках "Коррозии металла" и "Арии", это для них были авторитеты. Искусство вдохновляет человека. Если появляется молодая талантливая рок-группа и добивается успеха, это окрыляет многих людей, не только поклонников рок-музыки», - сказал Паук.
По его словам, масштабные шоу отвлекают людей от бытовых проблем, а рок-музыка развивает способность мечтать.
«Если каждый день говорят, что Байден сумасшедший, люди пугаются реальности атомной войны, а когда человек попадает на грандиозное шоу или рок-концерт, он получает энергию, бодрость и мощный импульс. Увлечение рок-музыкой очищает мозг от повседневных бытовых вещей. Благодаря этому шоу человек сможет настроить себя на положительную волну и начать мечтать. У нас сейчас никто не мечтает, хотя в 1990-е даже бандиты, ограбившие банк на «девятке», повзрослевшие персонажи из "Слова пацана", мечтали купить остров, сидеть там королями в шезлонгах и пить коктейли из рук мулаток. Когда человек мечтает, он выстраивает жизнь, чтобы исполнить свою мечту, тренирует силу воли и развивается. Рок-музыка - это один из инструментов по поднятию бодрости духа в обществе», - разъяснил лидер «Коррозии металла».
Троицкий предположил, что «реинкарнация» металла и старых звезд связана с попыткой людей найти ответы на фоне «ветра перемен»
«Все идет по кругу. Например, был популярен готический панк-рок, через два года его только лохи слушают, а потом проходит 10 лет и мейнстрим возвращается. Музыкальное направление выходит в новом апгрейте, а старые звезды снова поднимаются из ада. Не только в музыке, но и в других сферах веет ветер перемен. В воздухе что-то витает, и человек пытается найти ответ, в том числе, в музыке и поэзии», - заключил собеседник НСН.
«Паук» также сообщил, что с 30 марта у «Коррозии металла» начинается тур «Белые волки» по городам России. По его словам, для тура мечты музыкантам выделили двухэтажный вагон, раскрашенный в цвета группы, который будет прицепляться к разным поездам.
Музыкальный критик Илья Легостаев ранее подтвердил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что «Ария» собирает сегодня в России «сумасшедшие аншлаги».
Тем временем в Санкт-Петербурге 25 мая в клубе «Sound» впервые в офлайн-формате состоится фестиваль альтернативной музыки «Жесткий диск». В альтернативном музыкальном фестивале примут участие группы Jane Air, Manapart, The Korea, Ермак! и Ravanna.
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