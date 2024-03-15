«Окрыляет и очищает!»: «Паук» связал реинкарнацию металла с мечтами россиян

Повышение интереса россиян к рок-музыке связано с верой в мечты на фоне страха и поиском авторитетов для подражания, объяснил в интервью НСН лидер трэш-метал группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий.

Вокалист российской пауэр-металл группы «Эпидемия» Евгений Егоров ранее подтвердил НСН рост интереса россиян к подобной музыке. При этом группа «Ария» в этот уикенд дает сразу четыре «клубных» концерта в Москве, что является рекордом.