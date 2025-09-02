В советские времена в тексты детских песен вкладывались глубокие смыслы, поэтому те композиции актуальны и по сей день, а вот в современных детских песен либо нет смысла, либо он не очень полезный, сказал в эфире НСН генеральный продюсер «Шаинский фест — 2025» Вячеслав Шаинский.

Заслуженная артистка России, певица Елена Ваенга ранее сказала ТАСС, что детские песни сейчас поменялись в худшую сторону по сравнению с прошлым. Среди хороших композиций певица вспомнила песни из российского анимационного сериала «Фиксики» и назвала их классными. Шаинский призвал проводить в России больше фестивалей детской песни.