Заманивать деньгами? Шаинский заявил об исчезновении поэтов-песенников в России

Музыкальная ниша детской песни не является коммерческой, поэтому многие хорошие авторы никому неизвестны, казал НСН Вячеслав Шаинский.

В советские времена в тексты детских песен вкладывались глубокие смыслы, поэтому те композиции актуальны и по сей день, а вот в современных детских песен либо нет смысла, либо он не очень полезный, сказал в эфире НСН генеральный продюсер «Шаинский фест — 2025» Вячеслав Шаинский.

Заслуженная артистка России, певица Елена Ваенга ранее сказала ТАСС, что детские песни сейчас поменялись в худшую сторону по сравнению с прошлым. Среди хороших композиций певица вспомнила песни из российского анимационного сериала «Фиксики» и назвала их классными. Шаинский призвал проводить в России больше фестивалей детской песни.

Сигма-рекорды: Что сделало Betsy самым прослушиваемым детским артистом
«Мы проводим фестивали, но которых как раз ищем авторов детских песен. Я могу сказать, что детские песни пишутся, среди них есть неплохие. Однако с учетом того, что это не совсем коммерческая ниша для музыкантов, большинство авторов остаются неизвестными для большинства людей. Если делать какие-то мероприятия, которые способствовали бы тому, чтобы и начинающие композиторы, и известные авторы заинтересовались бы написанием детской музыки, я думаю, что ее вполне возможно возродить. Я согласен, что детской музыки крайне мало, а та музыка, которая появляется, например, в современных мультфильмах, часто не очень хорошего качества. Собственно, поэтому сложно назвать хоть одну новую известную детскую песню», — сказал собеседник НСН.
В России призвали создать детское «Интервидение»

По его словам, в России исчезла отдельная профессия «поэт-песенник», из-за чего упало качество детских песен.

«Современные детские песни пытаются писать под современных детей. Это более свежая и ритмичная музыка. Самая большая проблема заключается в текстах. У меня есть ощущение, что в России исчезла профессия поэта-песенника. Все артисты как будто пишут и музыку, и тексты, и аранжировки сами, а потом сами это все исполняют. Когда все делается самостоятельно, отражается на качестве не в лучшую сторону», — отметил Шаинский.
Звезды «Евровидения» Билан и Лазарев пожелали «Интервидению» долгой жизни

Он также указал на отсутствие смыслов в современных детских песнях.

«Зачастую в современных текстах, в том числе в детских песнях, нет смыслов, или же они не очень умные или не очень полезные для детей. Это и отличает современную детскую песню от песен советского периода, где действительно были очень талантливые поэты, где в тексты вкладывались глубокие смыслы, за счет чего эти песни по-прежнему продолжают жить, исполняться, а современные дети и взрослые поют эти старые, добрые советские детские песни», — добавил он.

Ранее музыкальный продюсер, композитор Михаил Чертищев заявил НСН, что современным композиторам важно за секунды зацепить внимание слушателя, а авторы советского периода создавали музыку, которую надо слушать от начала до конца.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ДетиМузыкаМузыкантыКультура

Горячие новости

Все новости

партнеры