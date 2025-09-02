Заманивать деньгами? Шаинский заявил об исчезновении поэтов-песенников в России
Музыкальная ниша детской песни не является коммерческой, поэтому многие хорошие авторы никому неизвестны, казал НСН Вячеслав Шаинский.
В советские времена в тексты детских песен вкладывались глубокие смыслы, поэтому те композиции актуальны и по сей день, а вот в современных детских песен либо нет смысла, либо он не очень полезный, сказал в эфире НСН генеральный продюсер «Шаинский фест — 2025» Вячеслав Шаинский.
Заслуженная артистка России, певица Елена Ваенга ранее сказала ТАСС, что детские песни сейчас поменялись в худшую сторону по сравнению с прошлым. Среди хороших композиций певица вспомнила песни из российского анимационного сериала «Фиксики» и назвала их классными. Шаинский призвал проводить в России больше фестивалей детской песни.
«Мы проводим фестивали, но которых как раз ищем авторов детских песен. Я могу сказать, что детские песни пишутся, среди них есть неплохие. Однако с учетом того, что это не совсем коммерческая ниша для музыкантов, большинство авторов остаются неизвестными для большинства людей. Если делать какие-то мероприятия, которые способствовали бы тому, чтобы и начинающие композиторы, и известные авторы заинтересовались бы написанием детской музыки, я думаю, что ее вполне возможно возродить. Я согласен, что детской музыки крайне мало, а та музыка, которая появляется, например, в современных мультфильмах, часто не очень хорошего качества. Собственно, поэтому сложно назвать хоть одну новую известную детскую песню», — сказал собеседник НСН.
По его словам, в России исчезла отдельная профессия «поэт-песенник», из-за чего упало качество детских песен.
«Современные детские песни пытаются писать под современных детей. Это более свежая и ритмичная музыка. Самая большая проблема заключается в текстах. У меня есть ощущение, что в России исчезла профессия поэта-песенника. Все артисты как будто пишут и музыку, и тексты, и аранжировки сами, а потом сами это все исполняют. Когда все делается самостоятельно, отражается на качестве не в лучшую сторону», — отметил Шаинский.
Он также указал на отсутствие смыслов в современных детских песнях.
«Зачастую в современных текстах, в том числе в детских песнях, нет смыслов, или же они не очень умные или не очень полезные для детей. Это и отличает современную детскую песню от песен советского периода, где действительно были очень талантливые поэты, где в тексты вкладывались глубокие смыслы, за счет чего эти песни по-прежнему продолжают жить, исполняться, а современные дети и взрослые поют эти старые, добрые советские детские песни», — добавил он.
Ранее музыкальный продюсер, композитор Михаил Чертищев заявил НСН, что современным композиторам важно за секунды зацепить внимание слушателя, а авторы советского периода создавали музыку, которую надо слушать от начала до конца.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Приамурье после аварии с автобусом госпитализировали 19 человек
- Заманивать деньгами? Шаинский заявил об исчезновении поэтов-песенников в России
- «Спаслись не все»: Как музыкальные фестивали России пережили «лето отмен» 2025 года
- В Кремле заявили о формировании новой политической системы
- Трамп сделает заявление на необъявленную тему
- ПВО уничтожила 13 беспилотников в Ростовской области
- ФСБ задержала жителя Забайкалья за госизмену
- «Сбербанк» предотвратил хищения у россиян на 240 млрд рублей
- Чукотка признана самым безопасным регионом
- Семейная ипотека недоступна жителям почти половины регионов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru