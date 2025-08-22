Чертищев объяснил, почему юные слушатели потеряли интерес к детской песне
Современные дети не готовы слушать навязанное и хотят походить на взрослых, потому отдают предпочтение более сложной музыке, сообщил НСН Михаил Чертищев.
Современным композиторам важно за секунды зацепить слушателя, в то время как авторы советского периода создавали музыку в момент, когда песню слушали от начала до конца, рассказал в беседе с НСН музыкальный продюсер, композитор Михаил Чертищев. Он является автором хита Sigma Boy, также работал над созданием музыки для таких популярных анимационных фильмов для детей, как «Три богатыря на дальних берегах», «Три богатыря. Ход конем», «Иван Царевич и Серый Волк 2» и других проектов.
Ранее поэт-песенник, писатель и драматург Юрий Энтин заявил ТАСС, что современные песни для детей не сравнятся с работами советских времен, а индустрия детских песен находится в упадке. По его словам, больше не пишутся песни уровня «Прекрасное далеко» и «Крылатые качели», в советское время детская песня была лучшей в мире, а сегодня молодая аудитория чаще выбирает для себя рэп. Чертищев допустил, что современная аудитория хочет слышать в песне мелодию, цепляющую с первых секунд.
«Композиторы работают либо с запросом массовой аудитории, если есть желание быть услышанным, либо с продюсерами. Последние исходят также из запроса аудитории, но не редко и из собственного вкуса. Винить современных композиторов в нехватке таланта точно не стоит. Думаю, таков запрос публики, однако не вижу в этом ничего страшного. Написан огромный пласт гениальнейших произведений к кино и мультфильмам советской эпохи, достаточно материала, чтобы человек смог насладиться мелодизмом той эпохи. Естественно, музыка эволюционирует, смещаются акценты: сейчас важно зацепить слушателя с первого прослушивания, с 5 секунд. Раньше в этом не было необходимости, и композиторы работали над полотнами, понимая, что их будут слушать от начала до конца. Но уверен, что талантливая музыка не имеет временных границ и будет актуальна всегда», - подчеркнул он.
Собеседник НСН уточнил, что при написании песен для молодых артистов авторы обладают большей творческой свободой, чем при создании музыки для кино.
«Разница между песнями в фильмах, мультфильмах и треками молодых исполнителей заключается в том, что последних никто не цензурирует, и они абсолютно свободны в выборе формы самовыражения. В фильмах и мультфильмах творец всегда ищет компромисс между продюсерами, режиссерами, аудиторией и своим вкусом. Это немного посложнее», - пояснил Чертищев.
По его словам, слушателям сегодня доступна разножанровые композиции, при этом дети чаще тянутся к более взрослой музыке.
«Сейчас упор на самобытность звучания. Сила голоса, техничность, больше не доминируют, важно насколько искренне и честно ты все делаешь. Артист может работать в диапазоне меньше октавы, но делать это с полной самоотдачей и любовью, и его будут слушать. Современный слушатель любит не только рэп. В топ-чартах рок новой волны может соседствовать с этническим хитом, с элементами синти-попа. Мы живем в эпоху разножанровой музыки, важен хороший вкус, талант артиста и интересные находки в звучании. Талантливые исполнители и авторы с высшим музыкальным образованием могут находиться рядом с любителями, которые дают не меньше энергии на волне новой искренности. Дети сегодня не любят, когда им навязывают детскую музыку. Они хотят быть как взрослые и слушать ту же музыку. Интернет дает выбор, и он, как правило, в сторону зрелого продакшна, с энергией, без заигрывания», - отметил композитор.
Как показало исследование HiFi-стриминга «Звук», поп-музыка является самым популярным жанром среди детей. В числе самых популярных детских исполнителей их родители назвали Хабиба, Клаву Коку, NILETTO и Ваню Дмитриенко, а также корейскую группу BTS. Дети в возрасте от 3 до 7 лет следят за творчеством Мэйби Бэйби и Миланы Хаметовой, а подросткам больше других нравятся Егор Крид, Виктор Цой и группа «Король и Шут». напоминает «Радиоточка НСН».
