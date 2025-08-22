Чертищев объяснил, почему юные слушатели потеряли интерес к детской песне

Ранее поэт-песенник, писатель и драматург Юрий Энтин заявил ТАСС, что современные песни для детей не сравнятся с работами советских времен, а индустрия детских песен находится в упадке. По его словам, больше не пишутся песни уровня «Прекрасное далеко» и «Крылатые качели», в советское время детская песня была лучшей в мире, а сегодня молодая аудитория чаще выбирает для себя рэп. Чертищев допустил, что современная аудитория хочет слышать в песне мелодию, цепляющую с первых секунд.

«Композиторы работают либо с запросом массовой аудитории, если есть желание быть услышанным, либо с продюсерами. Последние исходят также из запроса аудитории, но не редко и из собственного вкуса. Винить современных композиторов в нехватке таланта точно не стоит. Думаю, таков запрос публики, однако не вижу в этом ничего страшного. Написан огромный пласт гениальнейших произведений к кино и мультфильмам советской эпохи, достаточно материала, чтобы человек смог насладиться мелодизмом той эпохи. Естественно, музыка эволюционирует, смещаются акценты: сейчас важно зацепить слушателя с первого прослушивания, с 5 секунд. Раньше в этом не было необходимости, и композиторы работали над полотнами, понимая, что их будут слушать от начала до конца. Но уверен, что талантливая музыка не имеет временных границ и будет актуальна всегда», - подчеркнул он.