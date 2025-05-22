Звезды «Евровидения» Билан и Лазарев пожелали «Интервидению» долгой жизни

Дима Билан в разговоре со спецкором НСН понадеялся, что конкурс "Интервидение" просуществует долго, а Сергей Лазарев отметил, что проект ему интересен и он будет его смотреть.

Победитель «Евровидения-2008», российский певец Дима Билан в беседе со спецкором НСН отметил, что возрожденный песенный конкурс «Интервидение» необходим России, и пожелал ему долгого существования.

Международный конкурс «Интервидение»-2025 пройдет в Москве 20 сентября, его примет площадка Live Arena. Ожидается, что в нем примут участие представители порядка 25 стран. Россию представлять на конкурсе будет певец Шаман (Ярослав Дронов).

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«Классная история, пусть живет долго. Нашей стране она нужна», - заявил Билан.

В свою очередь его коллега по творческому цеху Сергей Лазарев, который дважды принимал участие в «Евровидении» (в 2016 и в 2019 годах), оба раза заняв третье место, заявил, что будет смотреть этот проект.

«Я не очень пока понимаю, как все это будет, но, так как он первый такой большой конкурс за последнее время - это интересно. С удовольствием посмотрю», - рассказал исполнитель в разговоре со спецкором НСН.

Ранее солистка группы Artik & Asti Севиль заявила спецкору НСН, что Россия на конкурсе «Интервидение» никому ничего не доказывает, а лишь подтверждает, «кто здесь лучший».

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ФОТО: РИА Новости
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