«Классная история, пусть живет долго. Нашей стране она нужна», - заявил Билан.

В свою очередь его коллега по творческому цеху Сергей Лазарев, который дважды принимал участие в «Евровидении» (в 2016 и в 2019 годах), оба раза заняв третье место, заявил, что будет смотреть этот проект.

«Я не очень пока понимаю, как все это будет, но, так как он первый такой большой конкурс за последнее время - это интересно. С удовольствием посмотрю», - рассказал исполнитель в разговоре со спецкором НСН.

Ранее солистка группы Artik & Asti Севиль заявила спецкору НСН, что Россия на конкурсе «Интервидение» никому ничего не доказывает, а лишь подтверждает, «кто здесь лучший».



