В России призвали создать детское «Интервидение»

Международный конкурс «Интервидение»-2025 пройдет в Москве 20 сентября, его примет площадка Live Arena. Ожидается, что в нем примут участие представители порядка 25 стран. Россию представлять на конкурсе будет певец Шаман (Ярослав Дронов). Шаинский отметил, что детские песенные конкурсы помогают найти множество талантливых детей-исполнителей и даже детей-авторов.

«Такие мероприятия, как детское Интервидение, могли бы поддерживать талантливых детей. Любое культурное мероприятие должно приносить пользу. Мы, например, находим как талантливых детей-исполнителей, так и детей-авторов, и талантливых взрослых. Среди авторов, между прочим, есть достаточно маленькие дети, которые уже пишут песни. Благодаря фестивалю нам удалось раскрыть множество юных талантливых вокалистов», - сказал собеседник НСН.

Ранее победитель «Евровидения-2008» и занявший второе место на «Евровидении-2006» российский певец Дима Билан в беседе со спецкором НСН отметил, что возрожденный песенный конкурс «Интервидение» необходим России, и пожелал ему долгого существования.

