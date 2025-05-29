В России призвали создать детское «Интервидение»
Генпродюсер «Шаинский фест - 2025» Вячеслав Шаинский заявил НСН, что детское «Интервидение» могло бы поддержать талантливых детей.
Генеральный продюсер «Шаинский фест - 2025» Вячеслав Шаинский в эфире НСН призвал создать детское «Интервидение».
Международный конкурс «Интервидение»-2025 пройдет в Москве 20 сентября, его примет площадка Live Arena. Ожидается, что в нем примут участие представители порядка 25 стран. Россию представлять на конкурсе будет певец Шаман (Ярослав Дронов). Шаинский отметил, что детские песенные конкурсы помогают найти множество талантливых детей-исполнителей и даже детей-авторов.
«Такие мероприятия, как детское Интервидение, могли бы поддерживать талантливых детей. Любое культурное мероприятие должно приносить пользу. Мы, например, находим как талантливых детей-исполнителей, так и детей-авторов, и талантливых взрослых. Среди авторов, между прочим, есть достаточно маленькие дети, которые уже пишут песни. Благодаря фестивалю нам удалось раскрыть множество юных талантливых вокалистов», - сказал собеседник НСН.
Ранее победитель «Евровидения-2008» и занявший второе место на «Евровидении-2006» российский певец Дима Билан в беседе со спецкором НСН отметил, что возрожденный песенный конкурс «Интервидение» необходим России, и пожелал ему долгого существования.
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