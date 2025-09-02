«Роскосмос» анонсировал запуск грузового корабля «Прогресс МС-32»

Грузовой корабль «Прогресс МС-32» запустят к Международной космической станции 11 сентября. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос».

«Запуск корабля "Прогресс МС-32" все ближе. 11 сентября — старт ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем... к МКС», - отмечается в сообщении.

Ракету с грузовиком запустят с космодрома Байконур.

«Прогресс МС-32» уже прошел испытания в Ракетно-космической корпорации «Энергия», корабль доставили на космодром. Специалисты проверили бортовые системы, солнечные батареи грузовика и заправили его топливом.

Ранее с Байконура запустили ракету «Союз-2.1б» с биологическим спутником «Бион-М» № 2, на борту которого находятся мыши, мухи, муравьи и другие подопытные, пишет 360.ru.

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
