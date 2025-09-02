«Роскосмос» анонсировал запуск грузового корабля «Прогресс МС-32»
Грузовой корабль «Прогресс МС-32» запустят к Международной космической станции 11 сентября. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос».
«Запуск корабля "Прогресс МС-32" все ближе. 11 сентября — старт ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем... к МКС», - отмечается в сообщении.
Ракету с грузовиком запустят с космодрома Байконур.
«Прогресс МС-32» уже прошел испытания в Ракетно-космической корпорации «Энергия», корабль доставили на космодром. Специалисты проверили бортовые системы, солнечные батареи грузовика и заправили его топливом.
Ранее с Байконура запустили ракету «Союз-2.1б» с биологическим спутником «Бион-М» № 2, на борту которого находятся мыши, мухи, муравьи и другие подопытные, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Роскосмос» анонсировал запуск грузового корабля «Прогресс МС-32»
- В Россию в 2025 году въехали свыше 16 тысяч украинцев
- Генпрокуратура запретила деятельность британской НПО Royal United Services Institute
- «Старые новости»: Джуд Лоу в роли Путина не помог «Кремлевскому волшебнику»
- В Приамурье после аварии с автобусом госпитализировали 19 человек
- Заманивать деньгами? Шаинский заявил об исчезновении поэтов-песенников в России
- «Спаслись не все»: Как музыкальные фестивали России пережили «лето отмен» 2025 года
- В Кремле заявили о формировании новой политической системы
- Трамп сделает заявление на необъявленную тему
- ПВО уничтожила 13 беспилотников в Ростовской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru