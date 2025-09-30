По его словам, выбирать музыкальный инструмент для ребенка лучше всего со специалистом, а привить заинтересованность к занятиям на инструменте поможет хороший преподаватель.

«Что касается повышенного спроса на музыкальные инструменты, то здесь все предельно понятно: несколько лет кряду психологи и нейроспециалисты во всех соцсетях рассказывают о пользе музыкального образования для общего развития. В частности, игры на фортепиано. Это и без них было известно в веках, но именно сегодня стало «модным». Инструмент выбирать необходимо со специалистом. Если мы говорим о фортепиано, то надо запомнить, что даже самое плохое механическое пианино лучше любого электронного синтезатора. Это если ребенок собирается серьезно заниматься музыкой. Как известно, к любому делу надо относиться серьезно, даже если в какой-то момент станет понятно, что это не призвание. А вот привить ребенку заинтересованность, при прочих талантах самого ребенка, может только преподаватель. Именно русская фортепианная школа со 180-летней историей, как явление, как культурный код, была, есть и будет отличительной чертой в воспитании настоящих великих пианистов», — отметил эксперт.

Ранее пианист Лука Сафронов-Затравкин в беседе с НСН заявил, что сегодня важно поддерживать молодых творческих деятелей. По его словам, российская культура обладает яркой идентичностью, которая может явить миру нового Достоевского, Чайковского и Сурикова.

