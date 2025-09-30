«Потом не оттащите!»: Родителям посоветовали, как заинтересовать ребенка музыкой
Родителям важно разглядеть талант ребенка и заниматься его развитием, сказал НСН музыкальный продюсер Табриз Шахиди.
Заниматься с ребенком музыкой должны не только преподаватели, но и родители, выделяя на это ежедневно по два-три часа, сказал НСН генеральный продюсер проекта «Русская фортепианная школа» Табриз Шахиди.
Крупнейшая федеральная сеть музыкальных магазинов «Музторг» ранее зафиксировала значительный рост продаж музыкальных инструментов по итогам августа – первой половины сентября. Результаты исследования есть в распоряжении НСН. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот увеличился на 13% и на 21,5% по отношению к весенне-летнему периоду. Это свидетельствует о растущем интересе к музыкальному образованию и творческому развитию. Шахиди отметил, что занятия музыкой с педагогом два раза в неделю не дадут должного эффекта, родители тоже должны заниматься музыкальным воспитанием ребенка.
«Одаренного ребенка к музыке и инструменту можно допускать с шести лет. Усидчивого и целеустремленного — с пяти, а гений сам сядет за инструмент в четыре года, и вы его оттуда не оттащите! Однако история знает много примеров, исключающих канонические принципы. Более того, практика показывает, что большинство детей только к 14 годам начинают осознавать, что музыка — это их предназначение. Тогда родителям уже не нужно заставлять их садиться за инструмент. Речь, очевидно, об амбициозных лидерах. В «Русской фортепианной школе» самыми юными амбассадорами являются дети семи-восьми лет. Их немного, но они есть. И здесь важно именно родителям узреть талант, а дальше — либо папа, либо мама обязаны выделить два-три часа своего личного времени на ежедневные занятия с ребенком. Чаще всего, это не представляется возможным не только по причине занятости на работе, но и по причине отсутствия соответствующего образования. Родителям нужно понимать, что занятия с педагогом два раза в неделю по одному часу никакого эффекта не дадут», — сказал собеседник НСН.
По его словам, выбирать музыкальный инструмент для ребенка лучше всего со специалистом, а привить заинтересованность к занятиям на инструменте поможет хороший преподаватель.
«Что касается повышенного спроса на музыкальные инструменты, то здесь все предельно понятно: несколько лет кряду психологи и нейроспециалисты во всех соцсетях рассказывают о пользе музыкального образования для общего развития. В частности, игры на фортепиано. Это и без них было известно в веках, но именно сегодня стало «модным». Инструмент выбирать необходимо со специалистом. Если мы говорим о фортепиано, то надо запомнить, что даже самое плохое механическое пианино лучше любого электронного синтезатора. Это если ребенок собирается серьезно заниматься музыкой. Как известно, к любому делу надо относиться серьезно, даже если в какой-то момент станет понятно, что это не призвание. А вот привить ребенку заинтересованность, при прочих талантах самого ребенка, может только преподаватель. Именно русская фортепианная школа со 180-летней историей, как явление, как культурный код, была, есть и будет отличительной чертой в воспитании настоящих великих пианистов», — отметил эксперт.
Ранее пианист Лука Сафронов-Затравкин в беседе с НСН заявил, что сегодня важно поддерживать молодых творческих деятелей. По его словам, российская культура обладает яркой идентичностью, которая может явить миру нового Достоевского, Чайковского и Сурикова.
