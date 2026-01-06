Россиянка Шнайдер обыграла бывшую соотечественницу Потапову на турнире WTA

Теннисистки встретились во втором круге соревнования. Матч завершился со счетом 6:1, 6:3 в пользу Дианы Шнайдер.

На следующем этапе россиянка проведет матч с американкой Мэдисон Киз.

Диане Шнайдер 21 год, она занимает 21-ю позицию в рейтинге WTA. Анастасия Потапова расположилась на 55-м месте в списке, 24-летняя спортсменка ранее представляла Россию, но в декабре сменила спортивное гражданство и выступает за Австрию.

