Казахстан, Белоруссия и Узбекистан импортировали больше всего российского шоколада за девять месяцев 2025 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на открытые данные и сведения платформы ООН Comtrade.

Так, по информации «Агроэкспорта», в январе-сентябре Казахстан импортировал из России шоколада на $192 млн, Белоруссия - на $123 млн, Узбекистан - на сумму свыше $68 млн. Эти страны стали крупнейшими покупателями российской продукции за девять месяцев.

В десятку импортеров также вошли Азербайджан ($48 млн), Армения ($28,5 млн), Киргизия ($26,1 млн), Грузия ($19,5 млн), Китай ($14,4 млн), Молдавия ($7,7 млн) и Сербия ($6,8 млн).

Ранее Евросоюз импортировал российских удобрений на 206,1 млн евро, это стало самым высоким показателем с ноября 2022 года, пишет «Свободная пресса».

