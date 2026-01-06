Над регионами России сбили 129 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над регионами России 129 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом заявило Минобороны.
«В период с 23.00 мск до 7.00 мск... перехвачены и уничтожены 129 украинских беспилотных летательных аппаратов», - отметило ведомство.
Военные сбили 29 дронов в Брянской области, 15 – в Белгородской, 13 – в Ярославской, десять – в Новгородской, девять – в Смоленской. Кроме того, по семь БПЛА уничтожили в Курской и Пензенской областях, по шесть – в Тверской и Республике Башкортостан, по пять – в Астраханской и Ростовской. Также четыре дрона сбили над Калужской областью, по два - над Московским регионом, Орловской и Ленинградской областями.
Еще по одному беспилотнику уничтожили в Воронежской, Костромской, Тульской, Тамбовской, Рязанской областях, в Крыму и Татарстане.
Ранее в Твери при атаке БПЛА на многоэтажку погиб один человек, двое пострадали, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над регионами России сбили 129 украинских БПЛА
- Россиянка Шнайдер обыграла бывшую соотечественницу Потапову на турнире WTA
- В Брянской области после атаки БПЛА пострадали два человека
- В Казахстане из-за штормовой ситуации из автобуса эвакуировали 46 россиян
- В России начнут штрафовать за тонировку на любых авто с 9 января
- Под Липецком после падения БПЛА загорелся промышленный объект
- Один человек погиб, два пострадали в результате попадания беспилотника в дом в Твери
- Назван средний возраст рождения первого ребенка в РФ
- Президент Колумбии после угроз Трампа заявил, что готов взяться за оружие
- Госдеп назвал Западное полушарие зоной интересов США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru