Над регионами России сбили 129 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО нейтрализовали над регионами России 129 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом заявило Минобороны.

«В период с 23.00 мск до 7.00 мск... перехвачены и уничтожены 129 украинских беспилотных летательных аппаратов», - отметило ведомство.

Военные сбили 29 дронов в Брянской области, 15 – в Белгородской, 13 – в Ярославской, десять – в Новгородской, девять – в Смоленской. Кроме того, по семь БПЛА уничтожили в Курской и Пензенской областях, по шесть – в Тверской и Республике Башкортостан, по пять – в Астраханской и Ростовской. Также четыре дрона сбили над Калужской областью, по два - над Московским регионом, Орловской и Ленинградской областями.

Еще по одному беспилотнику уничтожили в Воронежской, Костромской, Тульской, Тамбовской, Рязанской областях, в Крыму и Татарстане.

Ранее в Твери при атаке БПЛА на многоэтажку погиб один человек, двое пострадали, пишет 360.ru.

