«Добрая традиция!»: Депутат Куринный объяснил, почему не надо сокращать новогодние каникулы
Длительные новогодние праздники — не только российская особенность, сказал НСН Алексей Куринный.
Новогодние праздники сокращать не стоит, поскольку они уже стали доброй традицией, а вот продлить майские праздники, скорее всего, не получится из-за серьезной нагрузки на бюджет. Об этом НСН заявил депутат Госдумы Алексей Куринный.
Предстоящие новогодние праздники будут рекордно длинными — они продлятся 12 дней, с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. При этом политики и даже врачи регулярно предлагают сократить или вовсе отменить новогодние каникулы, объясняя это непременным скачком смертности в длительный нерабочий период. По словам Куринного, сокращать январские выходные не стоит, так как они уже стали доброй традицией, характерной не только для России, но и для многих других христианских стран.
«Этот спор регулярно всплывает накануне Нового года. На протяжении уже многих лет у нас долгие новогодние праздники, это добрая традиция, и я не вижу смысла переносить дополнительные выходные на май ради шашлыков и полевых работ. Эта традиция существует не только в нашей стране — рождественские выходные длятся неделю, а то и две в большинстве стран Европы, главным образом в христианских», — сказал Куринный.
Вместе с тем собеседник НСН усомнился в том, что бюджет отдельных предприятий и государства в целом выдержит продление майских выходных за счёт дополнительных выходных.
«Будет неплохо, если появятся дополнительные праздничные дни в мае, другое дело, потянет ли это государственный бюджет и бюджет тех организаций, которые осуществляют выплаты своим работникам за период праздников. Повторюсь, я не готов перебрасывать куда-то праздники и ликвидировать часть новогодних каникул», — подытожил он.
Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что майские праздники в 2026 году будут короче, чем обычно, и продлятся всего шесть дней. Они станут самыми короткими за последние восемь лет, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
