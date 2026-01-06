Новогодние праздники сокращать не стоит, поскольку они уже стали доброй традицией, а вот продлить майские праздники, скорее всего, не получится из-за серьезной нагрузки на бюджет. Об этом НСН заявил депутат Госдумы Алексей Куринный.

Предстоящие новогодние праздники будут рекордно длинными — они продлятся 12 дней, с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. При этом политики и даже врачи регулярно предлагают сократить или вовсе отменить новогодние каникулы, объясняя это непременным скачком смертности в длительный нерабочий период. По словам Куринного, сокращать январские выходные не стоит, так как они уже стали доброй традицией, характерной не только для России, но и для многих других христианских стран.



«Этот спор регулярно всплывает накануне Нового года. На протяжении уже многих лет у нас долгие новогодние праздники, это добрая традиция, и я не вижу смысла переносить дополнительные выходные на май ради шашлыков и полевых работ. Эта традиция существует не только в нашей стране — рождественские выходные длятся неделю, а то и две в большинстве стран Европы, главным образом в христианских», — сказал Куринный.