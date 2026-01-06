Пять человек пострадали в ДТП в Омской области

Пять человек пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе Омск - Красноярка. Об этом заявила Госавтоинспекция Омской области.

По предварительным данным полиции, женщина 1977 года рождения за рулем автомобиля Opel, двигаясь по дороге, выехала на встречную полосу. Авто столкнулось с Nissan под управлением водителя-мужчины 1965 г.р.

В результате ДТП помощь медиков потребовалась обоим водителям, а также трем пассажирам Nissan - мужчине 1986 г.р., женщине 1997 г.р. и девочке 2023 г.р.

Ранее четыре человека пострадали в аварии с двумя легковыми авто в Чебоксарском округе Чувашии, напоминает РЕН ТВ.

