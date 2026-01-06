В Воронежской области сбитый БПЛА упал на железнодорожные пути

Сбитый украинский дрон рухнул на железнодорожные пути в Воронежской области. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Гусев.

«В результате падения сбитого БПЛА на железнодорожные пути произошла задержка нескольких поездов», - указал губернатор.

Движение составов уже восстанавливается. В результате ЧП никто не пострадал.

Кроме того, Гусев сообщил, что в том же районе получил незначительные повреждения инфраструктурный объект.

Ранее Минобороны заявило, что ночью 6 января в Воронежской области уничтожили один дрон ВСУ, напоминает РЕН ТВ.

