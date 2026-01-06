Действующий глава ЦАР Туадера побеждает в первом туре выборов президента
6 января 202609:46
Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера выигрывает в первом туре выборов главы государства с более 76% голосов. Об этом сообщила радиостанция Ndeke Luka.
«Туадера был предварительно объявлен победителем президентских выборов 28 декабря 2025 года Национальным избирательным органом», - указано в сообщении.
Политик получил 76,15% голосов при явке избирателей 52,42%. Конституционный совет страны должен подтвердить итоги выборов до 20 января.
Фостен-Арканж Туадера занимает пост президента ЦАР с 2016 года.
