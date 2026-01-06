«Пушкинская карта» обеспечивает до 13% проданных билетов в кино

Программа «Пушкинская карта» обеспечивает почти 13% продаж билетов в кинотеатрах России. Об этом рассказал глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков в беседе с ТАСС.

«Нельзя не сказать, что работает программа "Пушкинская карта" - на сегодняшний день 12-13% проданных билетов куплены именно по ней», - указал Воронков.

Глава ассоциации поблагодарил за это министерство культуры.

Ранее Минкульт сообщил, что за время действия «Пушкинской карты» участники программы купили свыше 93 млн билетов.

