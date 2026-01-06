В Брянской области после атаки БПЛА пострадали два человека

Два человека пострадали после атаки дрона-камикадзе в Севском районе Брянской области. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.

Как отметил губернатор, украинские БПЛА атаковали деревню Подлесные Новоселки.

«В результате террористического удара по легковому автомобилю и кормовозу АПХ "Мираторг"... осколочные ранения получили два водителя агропредприятия», - написал Богомаз в Telegram-канале.

Мужчин доставили в больницу, им оказали помощь.

Ранее в Белгородской области в селах Новостроевка-Первая и Белянка два человека погибли в результате атак беспилотников, пишет 360.ru.

