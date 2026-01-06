В Брянской области после атаки БПЛА пострадали два человека
Два человека пострадали после атаки дрона-камикадзе в Севском районе Брянской области. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.
Как отметил губернатор, украинские БПЛА атаковали деревню Подлесные Новоселки.
«В результате террористического удара по легковому автомобилю и кормовозу АПХ "Мираторг"... осколочные ранения получили два водителя агропредприятия», - написал Богомаз в Telegram-канале.
Мужчин доставили в больницу, им оказали помощь.
Ранее в Белгородской области в селах Новостроевка-Первая и Белянка два человека погибли в результате атак беспилотников, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над регионами России сбили 129 украинских БПЛА
- Россиянка Шнайдер обыграла бывшую соотечественницу Потапову на турнире WTA
- В Брянской области после атаки БПЛА пострадали два человека
- В Казахстане из-за штормовой ситуации из автобуса эвакуировали 46 россиян
- В России начнут штрафовать за тонировку на любых авто с 9 января
- Под Липецком после падения БПЛА загорелся промышленный объект
- Один человек погиб, два пострадали в результате попадания беспилотника в дом в Твери
- Назван средний возраст рождения первого ребенка в РФ
- Президент Колумбии после угроз Трампа заявил, что готов взяться за оружие
- Госдеп назвал Западное полушарие зоной интересов США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru