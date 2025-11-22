«Всегда красиво звучит»: Лепс объяснил, чем цепляет Шаман
Самое основное достоинство Шамана в том, что он сохраняет свои голосовые связки, сказал спецкору НСН Григорий Лепс.
Народный артист России Григорий Лепс в беседе со спецкором НСН объяснил феномен популярности заслуженного артиста России Шамана (Ярослав Дронов).
«Каждый человек индивидуален по-своему. Одни талантливы, другие - бездарны. Но и те, и другие нужны. Это как книги Робинзон Крузо и Кафка. В чем уникальность Шамана? Великолепные голосовые данные. Ему, правда, еще многому нужно научиться. Он почитает смелых, иногда прислушивается к моим советам. Самое основное его достоинство в том, что он сохраняет свои голосовые связки, он их не рвет, как это делали мы в своей молодости по своей же глупости. Он думает о будущем. Он всегда красиво звучит, знает, как это делать. Он этому учился в отличие от меня. Я в этом смысле обделен. Уникальность его в том, что его сразу узнаешь, когда слышишь песню в его исполнении. Уникальный тембр голоса артиста всегда определяет его будущее. Также важен репертуар», - сказал собеседник НСН на праздновании Дня рождения Шамана в Кремлевском дворце.
Григория Лепса и Шамана связывают как профессиональные, так и дружеские отношения. Они совместно записали песню «Настоящий мужчина», а также неоднократно публично выражали поддержку друг другу.
Несмотря на дружеские отношения, Лепс иногда высказывал критические замечания в адрес Шамана. Например, он выражал недовольство сценическим псевдонимом Шамана, считая, что настоящая фамилия Дронов звучит мощнее. Также Лепс иронизировал над стилем одежды Шамана, отмечая, что блестящие костюмы не его выбор.
Ранее Лепс признался журналистам, что Шаман уже пригласил его на свою свадьбу с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.
