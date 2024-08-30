Глава PMI Финкельштейн: Канье Уэст не отказался от концерта в России

Американский рэпер, композитор и дизайнер Канье Уэст не отказался от концерта в России, но информации о том, когда состоится выступление, пока нет, заявил в интервью НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн.

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Так он прокомментировал информацию издания Baza о том, что сентябрьский концерт Уэста в Москве не состоится. Утверждалось, что американец всё ещё не ответил организаторам, да и вообще «передышал» закисью азота (веселящим газом), на который его подсадил звездный стоматолог.

«Есть предложение… У больших артистов всё работает немного по-другому. Это не русский артист, которому заплатил и всё. У них туры, графики, у Канье Уэста огромное количество других бизнесов, которые требуют времени. Мы ждем и надеемся. Мы сможем что-то cказать только тогда, когда официально получим бумагу, что концерта не будет. А мы её не получали, пока это просто слухи. Пока информации нет, но и отказа нет», - внёс ясность Финкельштейн.

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В июле сообщалось, что американский рэпер запросил за выступление в Москве пять миллионов долларов. Уточнялось даже, что организаторы выбрали местом проведения концерта «Лужники», а самому Канье больше понравилась «ВТБ Арена». Плановой датой выступления называлось 7 сентября. Глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников в интервью НСН тогда рассказал, что зарубежные артисты сегодня боятся выступать в России, которая находится под санкциями, поэтому концерт Канье Уэста в Москве маловероятен. Но гонорар в пять миллионов долларов он назвал адекватным.

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ФОТО: AP/ТАСС
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