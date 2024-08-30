Глава PMI Финкельштейн: Канье Уэст не отказался от концерта в России

Так он прокомментировал информацию издания Baza о том, что сентябрьский концерт Уэста в Москве не состоится. Утверждалось, что американец всё ещё не ответил организаторам, да и вообще «передышал» закисью азота (веселящим газом), на который его подсадил звездный стоматолог.

«Есть предложение… У больших артистов всё работает немного по-другому. Это не русский артист, которому заплатил и всё. У них туры, графики, у Канье Уэста огромное количество других бизнесов, которые требуют времени. Мы ждем и надеемся. Мы сможем что-то cказать только тогда, когда официально получим бумагу, что концерта не будет. А мы её не получали, пока это просто слухи. Пока информации нет, но и отказа нет», - внёс ясность Финкельштейн.