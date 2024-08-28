«Сделает легендой»: Пригожин заявил, что скандал не навредит репутации Глюк'oZы
Директору Глюк'oZы не следовало бы выпускать ее на сцену в Красноярске, однако российская публика отличается «короткой памятью», поэтому большого скандала не будет, заявил в эфире НСН продюсер Иосиф Пригожин.
Скандальное выступление в Красноярске может превратить певицу Глюк'oZу (Наталью Ионову) в легенду, сделав ее более востребованной артисткой, заявил в разговоре с НСН продюсер Иосиф Пригожин.
Ранее, 20 июля, состоялся концерт певицы на Дне металлурга в Красноярске. Telegram-канал «Mash» со ссылкой на очевидцев сообщал, что она чуть не сорвала выступление, не попадала в ноты и трогала себя в интимных местах. Сама артистка позже объяснила свое необычное поведение приемом антидепрессантов. Позднее певец Шура (Александр Медведев) сообщил, что исполнительница вышла из рехаба, куда ее направили родители после инцидента в Красноярске. Пригожин отметил, что если бы команда артистки просто отменила выступление, скандала удалось бы избежать.
«Люди, которые работают с Глюк'oZой, не должны были ее выпускать на сцену в таком состоянии. Надо было извиниться и сказать, что она заболела. Это было бы честнее по отношению к артисту. Директорат, к сожалению, иногда бывает слишком алчный и жадный. Не важно, кто пострадает, главное – свою копейку не потерять. Я к Наталье очень хорошо отношусь, просто вижу, что она запуталась. Наркотики – это зависимость, человек раз попробовал и может уже не слезть. Желаю ей только добра или здоровья. Каждый справляется со своим стрессом, как может», - сказал он.
При этом собеседник НСН добавил, что поведение певицы на сцене не отразится на ее репутации.
«Народ обладает короткой памятью. Это легендаризирует ее и сделает еще более востребованной, больше ничего не будет. В США могут жестко на это реагировать. А мы живем в другой стране, думаю, у нас об этом забудут. Все живут другим, не Глюк'oZой или кем-то еще. Ну увидели, узнали, что она наркоманит, еще что-то делает, в рехабе, окей. Мне кажется, никаких последствий не будет», - пояснил Пригожин.
Ранее российский музыкальный продюсер Максим Фадеев указал, что много лет относился к Ионовой как к дочке, однако шесть лет назад «произошли события», из-за которых он перестал общаться с ее семьей. Он также обвинил исполнительницу в «манипуляциях и вранье», напоминает «Радиоточка НСН».
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