«Сделает легендой»: Пригожин заявил, что скандал не навредит репутации Глюк'oZы

Скандальное выступление в Красноярске может превратить певицу Глюк'oZу (Наталью Ионову) в легенду, сделав ее более востребованной артисткой, заявил в разговоре с НСН продюсер Иосиф Пригожин.



Ранее, 20 июля, состоялся концерт певицы на Дне металлурга в Красноярске. Telegram-канал «Mash» со ссылкой на очевидцев сообщал, что она чуть не сорвала выступление, не попадала в ноты и трогала себя в интимных местах. Сама артистка позже объяснила свое необычное поведение приемом антидепрессантов. Позднее певец Шура (Александр Медведев) сообщил, что исполнительница вышла из рехаба, куда ее направили родители после инцидента в Красноярске. Пригожин отметил, что если бы команда артистки просто отменила выступление, скандала удалось бы избежать.