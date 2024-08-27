СМИ: Глюк’оZа вышла из рехаба

Певица Глюк’оZа (Наталья Чистякова-Ионова) вышла из рехаба, куда она отправилась после инцидента на концерте в Красноярске, сообщает издание «СтарХит» со ссылкой на певца Шуру (Александр Медведев).

«Слава Богу, ее родители устроили в больничку. Девочка наша вышла, уже все хорошо», — сказал Шура, отметив, что не знает, что конкретно произошло с певицей. При этом издание утверждает, что речь идет о рехабе.