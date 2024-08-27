СМИ: Глюк’оZа вышла из рехаба

Певица Глюк’оZа (Наталья Чистякова-Ионова) вышла из рехаба, куда она отправилась после инцидента на концерте в Красноярске, сообщает издание «СтарХит» со ссылкой на певца Шуру (Александр Медведев).

«Слава Богу, ее родители устроили в больничку. Девочка наша вышла, уже все хорошо», — сказал Шура, отметив, что не знает, что конкретно произошло с певицей. При этом издание утверждает, что речь идет о рехабе.

«Кошмар и непотребность!»: Глюк’oZа шокировала Фадеева и Красноярск

В конце июля Глюк’oZa странным поведением шокировала зрителей, пришедших посмотреть на ее выступление на Дне металлурга в Красноярске. На певицу обрушился продюсер Максим Фадеев, пообещавший подать к ней иск, а она сама объяснила случившееся антидепрессантами. После этого СМИ сообщили, что Глюк’oZу хотят положить в рехаб.

Нарколог Александр Ковтун говорил в этой связи НСН, что нервные срывы обычно излечиваются в амбулаторных условиях, а желание певицы отправиться в рехаб может быть связано с желанием скрыться от поклонников. Последний пост певицы в соцсети «ВКонтакте» датирован 1 августа. При этом он подписан весьма странно: «Работаю над музыкой, пробую новое, снова ищу», отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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