Глюкоза назвала антидепрессанты причиной своего скандального выступления

Певица Наталья Ионова, известная как Глюк’oZa, объяснила свое необычное поведение на концерте в Красноярске приемом антидепрессантов. В своем обращении к поклонникам артистка раскрыла причины своей эмоциональной нестабильности.

По словам певицы, последние месяцы стали для нее особенно трудными: смерть бабушки, ставшей ее опорой, и конфликт с бывшим продюсером, который, как утверждает Глюк’oZa, ее предал, серьезно подорвали ее психическое состояние. В связи с этим Глюкоза обратилась к врачу, который назначил ей снотворные и антидепрессанты, на фоне которых она испытала неожиданные побочные эффекты.

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«Я впервые в жизни принимаю такие препараты и не была готова к их воздействию на себя», — пояснила артистка.

Глюкоза также выразила сожаление по поводу того, что ее состояние сказалось на качестве выступления и поблагодарила тех поклонников, которые поддержали ее в трудную минуту. Певица также отметила, что в данный момент получает поддержку от семьи и друзей, а также выразила надежду на скорейшее восстановление и возвращение к нормальной жизни, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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