Глюкоза назвала антидепрессанты причиной своего скандального выступления

Певица Наталья Ионова, известная как Глюк’oZa, объяснила свое необычное поведение на концерте в Красноярске приемом антидепрессантов. В своем обращении к поклонникам артистка раскрыла причины своей эмоциональной нестабильности.

По словам певицы, последние месяцы стали для нее особенно трудными: смерть бабушки, ставшей ее опорой, и конфликт с бывшим продюсером, который, как утверждает Глюк’oZa, ее предал, серьезно подорвали ее психическое состояние. В связи с этим Глюкоза обратилась к врачу, который назначил ей снотворные и антидепрессанты, на фоне которых она испытала неожиданные побочные эффекты.