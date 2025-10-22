С учетом гонорара некоторых артистов, штраф за нецензурную брань на концерте должен составлять несколько миллионов рублей, пишет NEWS.ru со ссылкой на директора правозащитного центра «Сорок сороков» Георгия Солдатова. По его словам, употребление подобной лексики уничижает не только моральные нормы, но и культуру. Драпеко отметила, что в Госдуму подобные предложения не поступали.

«В Госдуме уже принято решение. Любой человек, в том числе артист, извергающий нецензурную брань, может быть оштрафован. Это административная ответственность. Для этого надо, чтобы был пострадавший. Но речь не про миллионы. Миллионеров среди артистов единицы, поэтому это абсолютно нереально. Во всяком случае, к нам никто не обращался с такими предложениями, все в соцсетях воюют. На комитет по культуре никто не придет со своими идеями, понимают, что бред несут», - сказала она.