С матом — в подвал: В Госдуме назвали бредом миллионные штрафы за брань на концертах
Бессмысленно повышать штрафы за нецензурную лексику на концертах до миллионов рублей, заявила НСН Елена Драпеко.
В повышении штрафов за нецензурную лексику на концертах до нескольких миллионов рублей нет смысла, поскольку мало кто из артистов сможет выплатить такие суммы, заявила НСН зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко.
С учетом гонорара некоторых артистов, штраф за нецензурную брань на концерте должен составлять несколько миллионов рублей, пишет NEWS.ru со ссылкой на директора правозащитного центра «Сорок сороков» Георгия Солдатова. По его словам, употребление подобной лексики уничижает не только моральные нормы, но и культуру. Драпеко отметила, что в Госдуму подобные предложения не поступали.
«В Госдуме уже принято решение. Любой человек, в том числе артист, извергающий нецензурную брань, может быть оштрафован. Это административная ответственность. Для этого надо, чтобы был пострадавший. Но речь не про миллионы. Миллионеров среди артистов единицы, поэтому это абсолютно нереально. Во всяком случае, к нам никто не обращался с такими предложениями, все в соцсетях воюют. На комитет по культуре никто не придет со своими идеями, понимают, что бред несут», - сказала она.
При этом собеседница НСН также подчеркнула, что артистам, которые используют ненормативную лексику в песнях, нет места на российской сцене.
«На любом публичном мероприятии запрещена ненормативная лексика. Если у артиста мат – фишка творчества, значит, он будет петь в подвале, для себя. Ненормативная лексика в России запрещена в публичном пространстве», - уточнила Драпеко.
Закон о запрете нецензурной лексики на телевидении, в кино, литературе, СМИ, на концертах и в театральных постановках действует с 1 июля 2014 года. При первом нарушении предусмотрен штраф для юридических лиц в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Штраф за повторное нарушение составит от 100 до до 200 тысяч рублей. Также предусмотрено административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Роскомнадзор заявил об ограничении работы WhatsApp и Telegram на юге РФ
- Ольга Бузова заявила, что готова выйти замуж
- С матом — в подвал: В Госдуме назвали бредом миллионные штрафы за брань на концертах
- Путин назначил Жесткого послом РФ в Лаосе
- В Курской области при атаке дрона ВСУ на трактор пострадали два человека
- Щучья икра обгонит красную по ценам из-за дефицита рыбы
- Песков: Встреча Путина и Трампа была их обоюдным желанием
- «Зло получит по зубам»: Чем удивит зрителей фильм «Горыныч»
- В Австралии реку с крокодилами одобрили для соревнований на Олимпиаде-2032
- Россиянам предлагают бонусы за отказ от перекуров на работе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru