В Кремле вручили переходящее знамя лучшему казачьему кадетскому корпусу

Кадетов поприветствовал помощник президента России и председатель Совета при президенте России по делам казачества Дмитрий Миронов: Он отметил преемственность поколений, подчеркнув, что в год 80-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне знамя досталось корпусу казаков, носящих имя героя СССР Александра Тарасенко.



От имени правительства РФ выступил заместитель руководителя аппарата правительства России, заместитель председателя Совета при президенте России по делам казачества Денис Молчанов. Также корпусу-победителю от Совета при президенте РФ по делам казачества был выделен набор для обучения дронами



Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов также поздравил кадетов и подчеркнул, что это очень почетная награда. Он также вручил корпус переходящий кубок победителей от всероссийского атамана.



В торжественной церемонии принял участие и ответственный секретарь Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, а также духовник Всероссийского казачьего общества иерей Тимофей Чайкин. Он подарил корпусу-победителю икону Спаса Вседержителя.

