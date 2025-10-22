«Я думаю, что ставка все-таки несколько снизится, потому что все предпосылки для этого есть. Во-первых, снижаются инфляционные показатели. Во-вторых, не происходит массового изъятия из банков вкладов физических лиц. Поэтому ставка может быть понижена. До конца года ставка будет снижаться. Что касается долгосрочных прогнозов, в какой-то момент инфляция будет в районе 4%, к этому времени ставка будет до 10%. Инфляция – это не единственный показатель, на который ориентируется ЦБ и финансовый блок правительства. На самом деле это зависит от внутренних и внешних факторов. Оценивается рост экономики в целом, рассматриваются разные отрасли, очень много факторов. При этом позиция ЦБ консервативна, резкого снижения мы не ожидаем», - пояснил он.

Если дефицит бюджета будет удерживаться в 2026 году, а ЦБ удержит инфляцию, то уже к марту будет достигнут уровень ключевой ставки в 12-13%, заявил НСН глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

