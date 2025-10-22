Депутат Кирьянов назвал предпосылки для снижения ключевой ставки 24 октября
Позиция ЦБ консервативна, резкого снижения ставки ждать не стоит, но на ближайшем заседании есть все предпосылки для снижения, заявил НСН Артем Кирьянов.
Сегодня есть предпосылки для снижения ключевой ставки, так как снижаются инфляционные показатели и не происходит массового изъятия вкладов физических лиц, заявил НСН депутат Госдумы, глава Союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.
Совет директоров Банка России на заседании 24 октября может рассмотреть сохранение ключевой ставки на уровне 17 процентов годовых, допустило 12 из 17 экспертов, опрошенных ТАСС. Снижение ключевой ставки в России ускоряет инфляцию примерно в 1,8 раза сильнее, чем ее замедляет сопоставимое по величине повышение ставки, выяснили экономисты из МГУ, Института Гайдара и РАНХиГС. Кирьянов дал свой прогноз, исходя из экономической ситуации.
«Я думаю, что ставка все-таки несколько снизится, потому что все предпосылки для этого есть. Во-первых, снижаются инфляционные показатели. Во-вторых, не происходит массового изъятия из банков вкладов физических лиц. Поэтому ставка может быть понижена. До конца года ставка будет снижаться. Что касается долгосрочных прогнозов, в какой-то момент инфляция будет в районе 4%, к этому времени ставка будет до 10%. Инфляция – это не единственный показатель, на который ориентируется ЦБ и финансовый блок правительства. На самом деле это зависит от внутренних и внешних факторов. Оценивается рост экономики в целом, рассматриваются разные отрасли, очень много факторов. При этом позиция ЦБ консервативна, резкого снижения мы не ожидаем», - пояснил он.
Если дефицит бюджета будет удерживаться в 2026 году, а ЦБ удержит инфляцию, то уже к марту будет достигнут уровень ключевой ставки в 12-13%, заявил НСН глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
