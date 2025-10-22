Плату за сообщения о пьяных водителях в Бурятии назвали незаконной
Выводы о том, что водитель управлял автомобилем, будучи пьяным, можно сделать только на основании медэкспертизы, кроме того, плата очевидцам за сообщения о нетрезвых водителях противоречит Конституции, сказал НСН Леонид Ольшанский.
Ограничить права граждан может только федеральный закон, поэтому любые выплаты россиянам за сообщения о нетрезвых водителях идут вразрез с Конституцией России. Кроме того, обещанных выплат такие информаторы не дождутся, поскольку доказать, что водитель был пьян, может только медэкспертиза. Об этом НСН заявил вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.
Власти Бурятии планируют принять нормативно-правовой акт, который позволит выплачивать по 5 тысяч рублей за сообщения о фактах нетрезвого вождения, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов. Он отметил, что механизм был предложен Минтрансом республики. Ольшанский назвал инициативу властей незаконной.
«Это незаконная практика. Любое ограничение прав граждан возможно только по федеральному закону. В федеральном законе таких санкций нет. Даже если документ есть и если он подписан местными властями, он противоречит Конституции. Кроме того, как можно без медицинской экспертизы сказать, что водитель пьян? Это предположение того, кто звонит. К тому же непонятно, сам он сел за руль или кто-то еще. При опытном адвокате в суде все развалится. Обещанных денег человеку все равно не дадут — скажут, что надо проверять. Поэтому это профанация и антиконституционная норма. Власти Бурятии не понимают, что делают, хотя в разных российских регионах было нечто похожее», — сказал Ольшанский.
Ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль заявил, что за пьяную езду необходимо давать пожизненный срок, только так можно решить эту проблему в регионах.
