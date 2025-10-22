«Это незаконная практика. Любое ограничение прав граждан возможно только по федеральному закону. В федеральном законе таких санкций нет. Даже если документ есть и если он подписан местными властями, он противоречит Конституции. Кроме того, как можно без медицинской экспертизы сказать, что водитель пьян? Это предположение того, кто звонит. К тому же непонятно, сам он сел за руль или кто-то еще. При опытном адвокате в суде все развалится. Обещанных денег человеку все равно не дадут — скажут, что надо проверять. Поэтому это профанация и антиконституционная норма. Власти Бурятии не понимают, что делают, хотя в разных российских регионах было нечто похожее», — сказал Ольшанский.

Ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль заявил, что за пьяную езду необходимо давать пожизненный срок, только так можно решить эту проблему в регионах.

