«Внутренняя убогость»: Новый Land Cruiser FJ назвали игрушкой обеспеченных людей

Автомобили Toyota покупают приверженцы настоящей или мнимой надежности, они консервативны и не имеют каких-то завышенных требований к тормозам, к газу, к шумоизоляции и прочее, заявил в разговоре с НСН Ян Хайцеэр.


Land Cruiser FJ - это архаичный автомобиль, но за счет этой архаичности, и создается имидж крепкого, надежного автомобиля, заявил НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

Toyota выпустит в 2026 году Land Cruiser FJ, который станет самой дешёвой моделью в линейке. Новинка оснащена полным приводом и бензиновым мотором 2,7 л мощностью 161 л.с. Спереди доступны два дизайна: с круглыми ретро-фарами или с современными прямоугольными. Внедорожник короче Land Cruiser Prado 250 на 350 мм. Старт продаж в середине 2026 года за 4 млн йен (2 140 000 рублей). Хайцеэр подчеркнул, что у всех моделей Toyota традиционно имидж крепкого, надежного автомобиля.

«В России стоить этот автомобиль будет со всеми налогами и утилизационным сбором дорого. У нас привозятся только лишь машины в основном премиального класса. Это будет штучная игрушка каких-то обеспеченных людей. Но у Toyota стабильный рынок. Это прежде всего развивающиеся страны, страны Персидского залива и Африки. Неплохо Toyota продается и в Америке. В целом - это архаичный автомобиль, но за счет этой архаичности, и некоторой даже, я не побоюсь этого слова, внутренней убогости, и создается имидж крепкого, надежного автомобиля, потому что многие узлы и агрегаты не меняются и не трансформируются в течение десятилетий, а это то, что многие люди любят. Внешне Toyota стала перестраиваться. Получила в некоторых моделях некоторую привлекательность, что даже неожиданно. Хотя ее покупатель в большинстве случаев консервативен», - отметил эксперт.

По его словам, наиболее перспективным рынком для Toyota Land Cruiser FJ станут страны Персидского залива, США и Австралия.

«Появление этого автомобиля наверняка вызовет определенный спрос. Машина понятная, крепкая. Это будет старший брат RAV4, только со стильным, и модным дизайном. И наверняка, будет продаваться и у арабов, и в Америке, и в Австралии, где Toyota тоже очень популярна. Уверен на 100%, что машина будет жить. Автомобили Toyota покупают приверженцы настоящей или мнимой надежности, они консервативны и не имеют каких-то завышенных требований к тормозам, к газу, к шумоизоляции и прочее», - добавил Хайцеэр.

Ранее стало известно, что Toyota не намерена возобновлять продажи автомобилей в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

