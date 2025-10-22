По его словам, наиболее перспективным рынком для Toyota Land Cruiser FJ станут страны Персидского залива, США и Австралия.

«Появление этого автомобиля наверняка вызовет определенный спрос. Машина понятная, крепкая. Это будет старший брат RAV4, только со стильным, и модным дизайном. И наверняка, будет продаваться и у арабов, и в Америке, и в Австралии, где Toyota тоже очень популярна. Уверен на 100%, что машина будет жить. Автомобили Toyota покупают приверженцы настоящей или мнимой надежности, они консервативны и не имеют каких-то завышенных требований к тормозам, к газу, к шумоизоляции и прочее», - добавил Хайцеэр.

Ранее стало известно, что Toyota не намерена возобновлять продажи автомобилей в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

