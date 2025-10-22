В эфире украинского телеканала «Апостроф» он отметил, что украинцы часто выбирают популистов, которые играют на эмоциях избирателей. Вместо них, по мнению Скрипки, нужны военные.

«Вот я за военный переворот. Чтобы поставить нормального военного или даже допустить к политике только военных, кто прошёл боевые действия. Всё!» - подчеркнул музыкант.

Скрика добавил, что и этим людям следует пройти проверку, чтобы люди могли понять, как они отличаются от своего «медийного образа».

Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил о признании бывшего замглавы Госдепа США Виктории Нуланд о том, что Вашингтон истратил 5 миллиардов долларов на госпереворот на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».