«К сожалению, маркировка вызовов сегодня – это не борьба с мошенниками, а какая-то коммерческая услуга. За каждый вызов надо платить денег. Игрокам «большой четверки» сделать это гораздо легче, чем другим игрокам. Пока цены на рынке не выросли, цены выросли только для компаний. Но очевидно, что это приведет к удорожанию услуг. Если сделаем единый реестр, чтобы операторы платили разовую стоимость за вхождение туда, а потом, например, раз в год, проблема будет решена», - отметил он.

Ранее колл-центры начали массово закрываться в России из-за требования об обязательной маркировке всех звонков, которое вступило в силу 1 сентября. Исследователи из «Группы 7/89» говорят, что уже закрылись 18 колл-центров, расположенных в Новосибирске, Перми, Томске и Владимире, пишут СМИ. Это объединение охватывает компании в 32 городах и проводит 55% всех телефонных опросов. Компания уже направила обращение президенту РФ Владимиру Путину и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву.

