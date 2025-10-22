СМИ: Трамп потребовал от Минюста США 230 млн долларов в качестве компенсации
Президент США Дональд Трамп потребовал от американского Минюста компенсацию в размере 230 млн долларов. Об этом со ссылкой на источники пишет The New York Times.
Собеседники издания утверждают, что Трампом были поданы две административные жалобы. В 2023-м году он потребовал возмещения ущерба за нарушения его прав, включая расследование ФБР о вмешательстве РФ в выборы в 2016 году.
Во второй жалобе от 2024 года глава Белого дома обвинил ФБР в нарушении неприкосновенности частной жизни из-за проведения обыска в его резиденции Мар-а-Лаго.
«Минюст США также обвиняется в злонамеренном преследовании за предъявление обвинения в ненадлежащем обращении с конфиденциальными документами после ухода с поста президента», - говорится в публикации.
Ранее Гарвардский университет подал судебный иск против администрации Трампа из-за запрета для иностранных студентов на обучение в вузе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru