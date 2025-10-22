Бориса Гребенщикова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Уточняется, что к административной ответственности музыканта привлёк Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга.

За публикацию в YouTube материала без маркировки иноагента Гребенщикову было назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Ранее признанный иноагентом кинокритик Антон Долин стал фигурантом уголовного дела об уклонении от обязанностей иноагента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

