Бориса Гребенщикова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Лидеру группы «Аквариум» Борису Гребенщикову (признан в РФ иноагентом) выписали штраф за нарушение иноагентского закона. Об этом сообщает RT.

В Петербурге уличную певицу арестовали за песни иноагентов

Уточняется, что к административной ответственности музыканта привлёк Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга.

За публикацию в YouTube материала без маркировки иноагента Гребенщикову было назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Ранее признанный иноагентом кинокритик Антон Долин стал фигурантом уголовного дела об уклонении от обязанностей иноагента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Дмитрий Луговский
ТЕГИ:МузыкантыШтрафИноагентыБорис Гребенщиков

Горячие новости

Все новости

партнеры